В Германии заявили, что Украина имеет право защищаться и за пределами своей страны

Спикер немецкого правительства Штеффен Хебештрайт отметил, что Украина подвергалась нападениям со стороны России более девяти месяцев.

"Украина имеет гарантированное право на самооборону согласно статье 51 Устава ООН... Украина не обязана ограничивать усилия обороны своей собственной территорией", - сказал он.

При этом он отказался комментировать сообщения о взрывах на российских авиабазах. Но есть опасения, что Россия может усилить ответные нападения на Украину.

Напомним, что 5 декабря на российских аэродромах "Энгельс" в Саратовской области и "Дягилеве" в Рязани раздались взрывы. Оккупанты заявили о так называемой "атаке украинскими дронами". Сообщалось, что в результате инцидента были повреждены взрывом два самолета Ту-95МС и Ту-22М3.

6 декабря стало известно о новой атаке на российский аэродром, на этот раз в Курске.

В Воздушных силах отметили, что взрывы уменьшают способность врага, однако он все еще может наносить массированные удары по Украине.

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