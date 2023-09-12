Писториус объяснил, "разблокирует" ли решение США по ATACMS вопрос передачи Украине Taurus

Правительство Германии еще не приняло решения относительно передачи Украине дальнобойных ракет Taurus. И потенциальные поставки ATACMS со стороны Соединенных Штатов Америки не будут автоматически означать, что Берлин тоже "разблокирует" этот вопрос.

Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус, передает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По его словам, Германия не обязательно будет поставлять Украине крылатые ракеты "Таурус" только потому, что Вашингтон может все таки решить отправить ракеты большой дальности ATACMS.

"В этой войне нет никакого автоматизма", - сказал Писториус журналистам в кулуарах визита в Кельн.

Глава Минобороны Германии добавил, что Берлин пока не в состоянии принять решение о том, предоставлять ли Украине Taurus.

Дальнобойные ракеты от Запада для Украины

Напомним, что Украина уже продолжительное время призывает Германию передать ракеты "Таурус", которые имеют дальность действия более 500 км, и запускаются с истребителей. Канцлер ФРГ Олаф Шольц неоднократно давал понять, что Берлин будет действовать только совместно со Штатами в вопросах поставок вооружения.

Украина уже получила от Великобритании и Франции крылатые ракеты Storm Shadow и Scalp, аналогичные немецким Taurus.

Отметим, что Вашингтон пока воздерживаются от отправки в Украину своих дальнобойных ATACMS. При этом на днях сразу несколько западных изданий сообщали, что Штаты, скоре всего, все таки передадут эти ракеты. В понедельник Reuters писало со ссылкой на нескольких американских чиновников, что администрация Джо Байдена близка к принятию решения об одобрении передачи Украине ракет большей дальности, начиненных кассетными боеприпасами.

Как заявил недавно руководитель администрации президента Украины Андрей Ермак, обсуждения по ATACMS продвигаются, но при этом не сообщил подробностей.

Добавим, что 11 сентября в Киев нанесла визит глава МИД Германии Анналена Бербок. Ее украинский коллега Дмитрий Кулеба после встречи с ней отметил ускорение предоставления дальнобойных ракет "Таурус".