В Германии задержали украинца, его подозревают в убийстве соотечественника
В немецком городе Росток вчера, 12 августа, вечером задержали гражданина Украины. Он мог убить соотечественника в центре для беженцев.
Как сообщает РБК-Украина, об этом в пресс-службе прокуратуры Ростока заявили в комментарии DW.
По информации прокуратуры, в суд уже было направлено ходатайстве об аресте подозреваемого в убийстве.
Само убийство произошло также вчера, 12 августа. 46-летнего украинца без признаков жизни нашел охранник центра для беженцев. Он проинформировал полицию и скорую помощь.
После этого врач смог констатировать только смерть гражданина Украины, но не факт убийства.
Как отмечает DW, прокуратура не раскрывает обстоятельств убийства и возможные мотивы.
Убийство украинских беженцев в Германии
Напомним, в Германии уже произошло несколько убийств украинских беженцев.
В частности, сегодня стало известно, что в Германии начался суд над подозреваемыми в убийстве украинских подростков-баскетболистов, которые играли за молодежную команду из Дюссельдорфа.
Основным фигурантам дела грозит до десяти лет тюрьмы, они на момент преступления были несовершеннолетними.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.