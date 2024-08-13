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В Германии задержали украинца, его подозревают в убийстве соотечественника

Росток, Вторник 13 августа 2024 15:30
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В Германии задержали украинца, его подозревают в убийстве соотечественника Иллюстративное фото: полиция Германии задержала подозреваемого в убийстве украинца (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В немецком городе Росток вчера, 12 августа, вечером задержали гражданина Украины. Он мог убить соотечественника в центре для беженцев.

Как сообщает РБК-Украина, об этом в пресс-службе прокуратуры Ростока заявили в комментарии DW.

По информации прокуратуры, в суд уже было направлено ходатайстве об аресте подозреваемого в убийстве.

Само убийство произошло также вчера, 12 августа. 46-летнего украинца без признаков жизни нашел охранник центра для беженцев. Он проинформировал полицию и скорую помощь.

После этого врач смог констатировать только смерть гражданина Украины, но не факт убийства.

Как отмечает DW, прокуратура не раскрывает обстоятельств убийства и возможные мотивы.

Убийство украинских беженцев в Германии

Напомним, в Германии уже произошло несколько убийств украинских беженцев.

В частности, сегодня стало известно, что в Германии начался суд над подозреваемыми в убийстве украинских подростков-баскетболистов, которые играли за молодежную команду из Дюссельдорфа.

Основным фигурантам дела грозит до десяти лет тюрьмы, они на момент преступления были несовершеннолетними.

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