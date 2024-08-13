В Германии задержали украинца, его подозревают в убийстве соотечественника

В немецком городе Росток вчера, 12 августа, вечером задержали гражданина Украины. Он мог убить соотечественника в центре для беженцев.

Как сообщает РБК-Украина , об этом в пресс-службе прокуратуры Ростока заявили в комментарии DW .

По информации прокуратуры, в суд уже было направлено ходатайстве об аресте подозреваемого в убийстве.

Само убийство произошло также вчера, 12 августа. 46-летнего украинца без признаков жизни нашел охранник центра для беженцев. Он проинформировал полицию и скорую помощь.

После этого врач смог констатировать только смерть гражданина Украины, но не факт убийства.

Как отмечает DW, прокуратура не раскрывает обстоятельств убийства и возможные мотивы.