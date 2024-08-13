У Німеччині затримали українця, його підозрюють у вбивстві співвітчизника
У німецькому місті Росток учора, 12 серпня, увечері затримали громадянина України. Він міг вбити співвітчизника у центрі для біженців.
Як повідомляє РБК-Україна, про це в пресслужбі прокуратури Ростока заявили в коментарі DW.
За інформацією прокуратури, до суду вже було скеровано клопотання про арешт підозрюваного у вбивстві.
Саме вбивство сталося також учора, 12 серпня. 46-річного українця без ознак життя виявив охоронець центру для біженців. Він поінформував поліцію та швидку допомогу.
Після цього лікар зміг констатувати лише смерть громадянина України, але не факт убивства.
Як зазначає DW, прокуратура не розкриває обставин убивства та можливих мотивів.
Вбивство українських біженців у Німеччині
Нагадаємо, у Німеччині вже сталося кілька вбивств українських біженців.
Зокрема, сьогодні стало відомо, що у Німеччині розпочався суд над підозрюваними у вбивстві українських підлітків-баскетболістів, які грали за молодіжну команду з Дюсельдорфа.
Основним фігурантам справи загрожує до десяти років ув'язнення, вони на момент злочину були неповнолітніми.
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