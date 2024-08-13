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В Германии судят подозреваемых в убийстве двух украинских подростков-баскетболистов

Украина, Вторник 13 августа 2024 12:40
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В Германии судят подозреваемых в убийстве двух украинских подростков-баскетболистов Фото: начался суд по убийству двух баскетболистов в Германии (коллаж РБК-Украина)
Автор: Ярослава Борзова

В Германии начался процесс против подозреваемых в убийстве двух украинских баскетболистов. Нападение на юношей произошло в феврале из-за национальной неприязни на вокзале в Дюссельдорфе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Build.

Отмечается, что главный подозреваемый Мерт В. (немецкий турок) и его трое приспешников (двое сирийцев, один немецкий грек) уже давно находились в поле зрения правоохранительных органов. К моменту совершения преступления они не достигли совершеннолетия, из-за чего суд проходил в закрытом режиме.

В сообщении говорится, что Мерт В. уже предварительно фигурировал по разным делам, но приговор об аресте еще не вступил в законную силу. Власти также пытались в 2023 году привлечь малолетних преступников в соответствующую профилактическую программу, но и это не удалось из-за отказа их и опекунов участвовать.

Также на суде присутствовали и родители украинских юношей, ставших жертвами малолетней вооруженной банды.

Известно, что основным фигурантам грозит до десяти лет лишения свободы. Еще четырьмя детьми (12 - 13 лет), которые также были причастны к двойному убийству, занимается отделом по делам молодежи.

Нападение на украинских баскетболистов в Германии

Напомним, 10 февраля в немецком Дюссельдорфе банда малолетних юношей набросилась на двух украинских баскетболистов, находившихся на станции Оберхаузен.

Оба парня выступали за молодежную команду ART Giants (U-19) из Дюссельдорфа.

В результате тяжелых ранений один из ребят - 17-летний Владимир Ермаков - скончался на месте. За жизнь его товарища - Артема Козаченко - врачи боролись больше недели. Однако, молодой человек скончался в больнице от тяжести полученных травм.

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