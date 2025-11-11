В Германии задержали мужчину, который планировал убить Меркель и Шольца

В немецком городе Дортмунд задержали мужчину по подозрению в подготовке покушения на политиков. Он планировал убить, в частности, бывших канцлеров Олафа Шольца и Ангелу Меркель.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.
Как сообщили в Федеральной прокуратуре Германии, 49-летний Мартин С. собирал пожертвования для убийства известных политиков, среди которых были и бывшие канцлеры Меркель и Шольц.
Всего в его списке фигурировали более 20 политиков и государственных деятелей Германии.
Как отмечает издание, на взгляды Мартина С. повлияло несогласие с политикой правительства во время пандемии коронавируса. Якобы это и подтолкнуло его планировать покушения.
Также мужчина идентифицировал себя с ультраправым течением "рейхсбюргеров", которые ставят целью свергнуть конституционный строй Германии.
По данным Spiegel, в списке злоумышленника были также бывший министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах и бывший министр иностранных дел Анналена Бербок.
Напомним, ранее в Бельгии задержали трех мужчин по подозрению в подготовке убийства премьер-министра Барта Де Вевера.
В июле в Израиле прокуроры предъявили обвинение 70-летней женщине, которая планировала покушение на премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху. Подсудимая решила совершить покушение на премьера после того, как узнала, что она неизлечимо больна.
А в мае прошлого года премьер-министра Словакии Роберта Фицо ранили после заседания правительства в городе Гандлова. Нападавший произвел пять выстрелов, в том числе в живот. Стрелка приговорили к 21 году заключения.