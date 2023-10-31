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Lufthansa запускает новую авиакомпанию для Германии: что изменится для пассажиров

Германия, Вторник 31 октября 2023 14:30
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Lufthansa запускает новую авиакомпанию для Германии: что изменится для пассажиров Фото: Lufthansa запускает новую авиакомпанию (Getty Images)
Автор: Ярослава Борзова

Lufthansa запускает новую авиакомпанию в Германии City Airlines, которая будет осуществлять рейсы средней дальности из Мюнхена и Франкфурта летом 2024 года.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на avialines.com.

По планам немецкого национального авиаперевозчика, дочерняя компания City Airlines будет доставлять в ключевые аэропорты пассажиров, которые затем будут пересаживаться на дальнемагистральные рейсы Lufthansa.

Флот City Airlines должны пополнить самолеты материнской компании - Airbus A319. На вновь созданные авиарейсы планируют набирать пилотов и бортпроводников с меньшими зарплатами.

Разница между Lufthansa и City Airlines будет малозаметной: самолеты обеих авиакомпаний будут иметь схожие ливреи, экипаж - похожую униформу, пассажиры будут бронировать билеты на сайте Lufthansa и получать одинаковое обслуживание.
Комментируя создание авиакомпании City Airlines, немецкий национальный авиаперевозчик подчеркнул важность конкурентоспособности среднемагистральной сети и рост дальнемагистрального сегмента на рынке страны.

В сообщении допускают, что Lufthansa приняла решение о создании дочерней компании именно из-за желания сократить расходы на персонал, ведь за последние годы устойчивость авиаперевозчика пошатнули неоднократные забастовки экипажей, требовавшие повышения зарплаты.

Новинку в развитии пассажирских рейсов ввели и в Турции. В ноябре авиакомпания Corendon Airlines запустит зону "только для взрослых" на рейсах между Амстердамом и Карибским островом Кюрасао. Основатель Corendon Атилай Услу отметил, что такой подход приносит пользу и родителям, путешествующим с детьми, поскольку они могут меньше беспокоиться о том, чтобы не мешать другим пассажирам.

Желающие путешествовать ближайшим авиатранспортом украинцы могут воспользоваться польским аэропортом из Жешува, который имеет прямое сообщение с 10 международными аэропортами и планирует открытие дополнительных авиасообщений с марта следующего года.

В частности, лоукостер Wizz Air планирует запустить три новых рейса из Варшавы и Гданьска. Пассажиры из Польши будут иметь возможность летать по новым маршрутам в Испанию, Италию и Кипр.

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