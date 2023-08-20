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В Германии предложили ежегодно выделять Украине помощь на 5 млрд евро

Фото: министр финансов Германии Кристиан Линднер (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В Германии предложили ежегодно выделять Украине помощь в размере 5 млрд евро.

Об этом заявил министр финансов Германии Кристиан Линднер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Handelsblatt.

Линднер предварительно рассчитывает на финансовую помощь Украине в размере пяти миллиардов евро в год.

Помощь Германии для Украины

Германия является одним из лидеров среди стран, оказывающих украинским войскам помощь.

В частности, Берлин предоставил несколько видов артиллерии, танки Leopard более старой и новой модификации, системы ПВО IRIS-T и Patriot, боеприпасы, автомобили, дроны и другие виды вооружения.

В пакете помощи от 9 августа Германии передала Украине еще две пусковые установки ЗРК Patriot.

При этом 17 августа Германия передала Украине пусковые установки для усиления противовоздушной обороны и переносные радары.

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