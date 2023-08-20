У Німеччині запропонували щорічно виділяти Україні допомогу на 5 млрд євро

Лінднер попередньо розраховує на фінансову допомогу Україні в розмірі п'яти мільярдів євро на рік.

Допомога Німеччини для України

Німеччина є одним із лідерів серед країн, які надають українським військам допомогу.

Зокрема, Берлін надав кілька видів артилерії, танки Leopard старішої і нової модифікації, системи ППО IRIS-T і Patriot, боєприпаси, автомобілі, дрони та інші види озброєння.

У пакеті допомоги від 9 серпня Німеччині передала Україні ще дві пускові установки ЗРК Patriot.

При цьому 17 серпня Німеччина передала Україні пускові установки для посилення протиповітряної оборони та переносні радари.

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