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В Германии призвали ответить на гибридные атаки РФ ракетами Taurus

22:59 31.08.2026 Пн
2 мин
Громкое заявление прозвучало после нападения дронов на аэропорт Лейпцига
aimg Валерий Ульяненко
Фото: дальнобойная ракета Taurus (mbda-deutschland de)

Германия должна пригрозить России передачей Украине дальнобойных ракет Taurus, если Кремль не прекратит гибридные атаки на немецкую инфраструктуру.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил лидер Свободной демократической партии Германии (ВДП) Вольфганг Кубицкий в эфире N-tv.

Немецкий политик призвал немецкие власти к четкой дипломатической реакции после нападения беспилотников на аэропорт Лейпцига, за которым, предположительно, стоит РФ.

По его мнению, угроза предоставить Киеву мощное вооружение должна стать эффективным предостережением для Москвы от дальнейших диверсий в Европе.

"Умный человек сейчас вызвал бы российского посла и сказал бы ему: пока мы не поставили ракету Taurus, но если эта гибридная угроза Германии будет продолжаться, то мы сделаем все, чтобы Украина получила оружие, необходимое для масштабной защиты от России", - подчеркнул Кубицкий.

Следует отметить, что свободная демократическая партия Германии долгое время оставалась одной из самых активных сторонниц предоставления Украине дальнобойного вооружения. В то же время, по результатам последних парламентских выборов эта политсила не прошла в Бундестаг.

Ракеты Taurus для Украины

Напомним, что во время пребывания в оппозиции канцлер Германии Фридрих Мерц неоднократно заявлял о намерении передать Украине крылатые ракеты Taurus для ударов по территории России.

После того, как он пришел к власти, Мерц мнение не изменил. В частности, в июле прошлого года глава немецкого правительства не исключил передачи этого вооружения для Украины.

В то же время, министр обороны Германии Борис Писториус во время визита в Киев в прошлом году заявлял, что Берлин не рассматривает передачу Украине этих ракет.

Отметим, в немецком парламенте в конце прошлого года призвали Мерца передать Украине дальнобойные ракеты Taurus, ведь канцлер должен придерживаться того, что он справедливо требовал, находясь в оппозиции.

РБК-Украина писала, что в марте Мерц заявил, что больше не видит смысла передавать Украине ракеты Taurus, поскольку считает украинское оружие более эффективным.

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