В Германии призвали ответить на гибридные атаки РФ ракетами Taurus

Немецкий политик призвал немецкие власти к четкой дипломатической реакции после нападения беспилотников на аэропорт Лейпцига, за которым, предположительно, стоит РФ.

По его мнению, угроза предоставить Киеву мощное вооружение должна стать эффективным предостережением для Москвы от дальнейших диверсий в Европе.

"Умный человек сейчас вызвал бы российского посла и сказал бы ему: пока мы не поставили ракету Taurus, но если эта гибридная угроза Германии будет продолжаться, то мы сделаем все, чтобы Украина получила оружие, необходимое для масштабной защиты от России", - подчеркнул Кубицкий.

Следует отметить, что свободная демократическая партия Германии долгое время оставалась одной из самых активных сторонниц предоставления Украине дальнобойного вооружения. В то же время, по результатам последних парламентских выборов эта политсила не прошла в Бундестаг.

Ракеты Taurus для Украины

Напомним, что во время пребывания в оппозиции канцлер Германии Фридрих Мерц неоднократно заявлял о намерении передать Украине крылатые ракеты Taurus для ударов по территории России.

После того, как он пришел к власти, Мерц мнение не изменил. В частности, в июле прошлого года глава немецкого правительства не исключил передачи этого вооружения для Украины.

В то же время, министр обороны Германии Борис Писториус во время визита в Киев в прошлом году заявлял, что Берлин не рассматривает передачу Украине этих ракет.