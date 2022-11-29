Литва опровергает дефицит запасов НАТО для помощи Украине: танков еще много

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис опроверг дефицит запасов НАТО для помощи Украине. Он призвал страны предоставит Киеву все, что есть в арсенале Альянса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Выступая перед журналистам в Бухаресте Ландсбергис отметил, что Украина нуждается в противовоздушной и противоракетной оборонах.

"Все, что у нас есть, нужно отправить немедленно", - сказал он.

При этом он признал, что у НАТО могут возникнуть трудности с поставками некоторых боеприпасов, однако дефицита в танках и боеприпасах к ним нет.

"Страны НАТО в основном имеют практически неограниченное количество боеприпасов для основных боевых танков", - подчеркнуо глава МИД Литвы.