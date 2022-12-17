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В Германии считают, что Гаага может провести расследование в отношении Путина

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Суббота 17 декабря 2022 14:04
В Германии считают, что Гаага может провести расследование в отношении Путина Фото: президент России Владимир Путин (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Целенаправленное уничтожение инфраструктуры Украины Россией может привести к расследованию против российского диктатора Владимира Путина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tagesschau.

Федеральный министр юстиции Германии Марко Бушманна считает, что Международный уголовный суд в Гааге мог бы провести расследование в отношении Путина за преступления против человечества.

"И это не гипотетический случай", - сказал он.

По мнению Бушманна, лишение населения зимой электроэнергии и отопление в результате уничтожения гражданской инфраструктуры можно расценивать как преступление против человечества.

К тому же, признаком того, что Путин несет прямую ответственность за преступления, могут быть его телевизионные выступления. В них он объясняет, что разрушение инфраструктуры является желаемой тактикой.

С другой стороны, Бушманн отметил, что генеральный прокурор Германии не может проводить расследование Путина из-за президентского иммунитета.

Напомним, замглавы ОП Андрей Смирнов отмечал, что Международный уголовный суд не имеет соответствующей юрисдикции в расследовании преступления агрессии России, поэтому единственным путем привлечения чиновников страны-агрессора к ответственности является создание спецтрибунала.

Кроме того, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал ОБСЕ поддержать создание спецтрибунала в отношении преступлений РФ против Украины.

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