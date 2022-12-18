В Германии возникли серьезные проблемы с БМП Puma, - Spiegel

Как отмечает издание, в стране начались учения с использованием БМП Puma и танками Leopard. За восемь дней тренировок оперативная готовность всех 18 боевых машин пехоты упала до нуля. При этом с танками таких проблем замечено не было.

В Spiegel подчеркивают, что эту информацию в отчете указал командир 10-й танковой дивизии. В его письме говорится, что больше всего проблем было зафиксировано с электроникой, в одном БМП даже произошло возгорание кабеля. При этом военные знали о возможных проблемах, но они никогда не происходили в таких масштабах.

В издании добавляют, что таким образом силы быстрого реагирования НАТО могут получить не БМП Puma, а более устаревшие, но надежные Marder.

При этом председатель оборонного комитета Бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерман в комментарии FAZ заявила, что Минобороны ФРГ должно очень быстро выяснить причины неисправности БМП и решить проблему, поскольку в эту технику было вложено много денег.

Отметим, что БМП Puma разработан и производится Krauss-Maffei Wegmann (KMW) и Rheinmetall Landsysteme GmbH и изначально считался очень передовой техникой, но впоследствии начались различные технические проблемы.