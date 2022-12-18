RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Германии возникли серьезные проблемы с БМП Puma, - Spiegel

Иллюстративное фото: в Германии возникли серьезные проблемы с БМП Puma (bundeswehr.de)
Автор: Иван Носальский

В Германии начались проблемы с боевыми машинами пехоты Puma. Они уже в 2023 году должны были использоваться силами быстрого реагирования НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.

Как отмечает издание, в стране начались учения с использованием БМП Puma и танками Leopard. За восемь дней тренировок оперативная готовность всех 18 боевых машин пехоты упала до нуля. При этом с танками таких проблем замечено не было.

В Spiegel подчеркивают, что эту информацию в отчете указал командир 10-й танковой дивизии. В его письме говорится, что больше всего проблем было зафиксировано с электроникой, в одном БМП даже произошло возгорание кабеля. При этом военные знали о возможных проблемах, но они никогда не происходили в таких масштабах.

В издании добавляют, что таким образом силы быстрого реагирования НАТО могут получить не БМП Puma, а более устаревшие, но надежные Marder.

При этом председатель оборонного комитета Бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерман в комментарии FAZ заявила, что Минобороны ФРГ должно очень быстро выяснить причины неисправности БМП и решить проблему, поскольку в эту технику было вложено много денег.

Отметим, что БМП Puma разработан и производится Krauss-Maffei Wegmann (KMW) и Rheinmetall Landsysteme GmbH и изначально считался очень передовой техникой, но впоследствии начались различные технические проблемы.

Напомним, ранее стало известно, что в правительстве Германии до сих пор не поддерживают инициативу отправки в Украину танков Leopard и БМП Marder.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТОБундестагБМПБундесвер