У Німеччині виникли серйозні проблеми з БМП Puma, - Spiegel

Як зазначає видання, у країні розпочалися навчання з використанням БМП Puma та танками Leopard. За вісім днів тренувань оперативна готовність усіх 18-ти бойових машин піхоти впала до нуля. При цьому з танками таких проблем не було помічено.

У Spiegel наголошують, що цю інформацію у звіті вказав командир 10-ї танкової дивізії. У його листі йдеться про те, що найбільше проблем було зафіксовано з електронікою, в одному БМП навіть сталося загоряння кабелю. При цьому військові знали про можливі проблеми, але вони ніколи не відбувалися в таких масштабах.

У виданні додають, що таким чином сили швидкого реагування НАТО можуть отримати не БМП Puma, а застарілі, але надійні Marder.

При цьому голова оборонного комітету Бундестагу Марі-Агнес Штрак-Циммерман у коментарі FAZ заявила, що Міноборони ФРН має дуже швидко з'ясувати причини несправності БМП та вирішити проблему, оскільки в цю техніку було вкладено багато грошей.

Зазначимо, що БМП Puma розроблено та виробляється Krauss-Maffei Wegmann (KMW) та Rheinmetall Landsysteme GmbH і спочатку вважався дуже передовою технікою, але згодом почалися різні технічні проблеми.