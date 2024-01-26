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В Германии разоблачили масштабную дезинформационную кампанию РФ

Фото: в Германии разоблачили масштабную дезинформационную кампанию РФ (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Министерство иностранных дел Германии масштабную дезинформационную кампанию России в соцсети Twitter (X). Цель - усилить недовольство нынешним коалиционным правительством ФРГ в обществе и подорвать поддержку Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.

Как сообщается, министерство поручило экспертам проанализировать с помощью специальной программы сообщения в X, и в результате была обнаружена масштабная сеть фейковых аккаунтов.

Эксперты установили, что за месяц более 50 тысяч таких аккаунтов опубликовали в общей сложности более миллиона сообщений на немецком языке, в которых часто звучали обвинения в адрес федерального правительства. В них говорилось, что власти якобы пренебрегают собственным населением, чтобы помогать Украине.

Дезинформационные кампании РФ

Российские пропагандисты постоянно распространяют дезинформацию о войне в Украине, украинские власти, военное командование и т.д.

Напомним, в декабре 2023 года Центр противодействия дезинформации сообщил о том, что Россия готовит дезинформационную кампанию против высшего руководства Украины.

В рамках кампании россияне хотят публиковать серию материалов с дезинформацией против военно-политического руководства Украины, которая выйдет на англоязычных ресурсах.

А в июне во Франции разоблачили масштабную российскую дезинформационную кампанию с ложными новостями о войне в Украине, которые выглядели так, будто они были опубликованы известными французскими СМИ.

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