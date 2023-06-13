Во Франции разоблачили масштабную дезинформационную кампанию РФ

Во Франции разоблачили масштабную российскую дезинформационную кампанию с ложными новостями о войне в Украине, которые выглядели так, будто они были опубликованы известными французскими СМИ.

Об этом заявила министр иностранных дел Франции Катрин Колонна, сообщает РБК-Украина со ссылкой на France 24 .

Как отмечается, западные государства были остро озабочены усилением российских дезинформационных кампаний, поскольку Москва стремится повлиять на общественное мнение во всем мире из-за его вторжения в Украину.

"Франция осуждает эти действия, недостойные постоянного члена Совета Безопасности ООН. Власти Франции тесно сотрудничают со своими партнерами, чтобы победить возглавляемую Россией гибридную войну", - заявила Колонна.

Она добавила, что Франция уже несколько лет бьет тревогу из-за предполагаемых российских кампаний по дезинформации в регионах франкоязычной Африки, особенно тех, где активно действовала ЧВК "Вагнера".

Дезинформация РФ

Российские пропагандисты постоянно распространяют дезинформацию о войне в Украине, украинских властях и военном командовании.

По словам заместителя министра обороны Анны Маляр, Россия может распространять дезинформационные и провокационные сообщения, чтобы заставить Украину опровергать их и выдавать как можно больше данных о себе.

Маляр отметила, что современные войны проходят в двух измерениях - реальном и информационном. При этом в последнем сражения не менее ожесточенные. У них тоже есть определенные задачи, правила и законы.

Также РФ активно распространяет дезинформацию о войне в Украине и в других странах, чтобы повлиять на общественное мнение во всем мире.

Ранее сообщалось, что США работают над решением серьезной проблемы онлайн-дезинформации. Для выявления российской лжи о вторжении в Украину используется искусственный интеллект.