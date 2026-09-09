Немецкий дипломат раскритиковал слова российского коллеги и обвинил его в распространении лжи.

Речь идет о заявлении, в котором Лавров возмутился обвинениями Берлина в адрес Москвы. Как известно, ФРГ считает именно Россию ответственной за атаку дронов на аэропорт Лейпциг/Галле.

По убеждению Вадефуля, глава МИД РФ прекрасно осознает вину Москвы и знает о реакции Германии на нее.

Он также предположил, что заявление Лаврова, сделанное в день выборов в Саксонии-Анхальт, могло быть попыткой создать дополнительную неопределенность в немецком обществе.

Вадефуль подчеркнул, что российские власти используют доступные им инструменты для влияния на общество, однако Германия не будет поддаваться запугиванию.

Словесную эскалацию со стороны Лаврова германский министр назвал "определенным проявлением российского отчаяния".

На этом фоне немецкий дипломат напомнил, что Россия "не добилась такого успеха в этой войне (против Украины - ред.), как надеялась", потому что "война должна была закончиться через несколько дней - а теперь она длится уже пятый год".