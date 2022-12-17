В Германии открыли первый LNG-терминал по импорту сжиженного газа
В портовом городе Вильгельмсгафене открыли первый в Германии плавучий терминал для обработки сжиженного природного газа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Die Zeit.
Как сообщает издание, на церемонии открытия присутствовали канцлер Олаф Шольц, министр экономики Роберт Габек, федеральный министр финансов Кристиан Линднер и глава Нижней Саксонии Стефан Вайль.
По словам Шольца, благодаря этому и другим запланированным терминалам сжиженного природного газа энергоснабжение Германии станет "независимым от трубопроводов из России".
Отмечено, что терминал будет ежегодно подавать в сеть около шести процентов потребляемого Германия газа.
Кроме того, на следующий год в Германии откроют еще несколько плавучих LNG-терминалов.
Сообщается, что специальное судно, необходимое терминалу, зафрахтованное правительством Германии, прибыло в Вильгельмсгафен в четверг. На нем так называемая плавучая установка хранения и регазификации (FSRU) принимает сжиженный газ из танкеров и превращает его в газ еще на борту. Затем он может быть подан в сеть.
Терминал эксплуатируется Uniper Group совместно с компаниями-партнерами от имени государства.
Благодаря сжиженному природному газу Германия надеется в 2023 году заместить 50-60% газа, ранее получавшегося из России.
Напомним, в мае Германия завершила строительство своего первого плавучего терминала для СПГ в порту Северного моря Вильгельмсхафена.
Кроме того, Германия увеличит расходы на закупку и техническое обслуживание плавучих терминалов сжиженного природного газа для безопасности поставок энергоносителей и отказа от российского газа на 3,6 млрд. евро.
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