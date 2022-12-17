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У Німеччині відкрили перший LNG-термінал з імпорту скрапленого газу

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Німеччина, Субота 17 грудня 2022 16:57
У Німеччині відкрили перший LNG-термінал з імпорту скрапленого газу Фото: у Німеччині відкрили перший LNG-термінал з імпорту скрапленого газу (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У портовому місті Вільгельмсгафен відкрили перший у Німеччині плавучий термінал для обробки скрапленого природного газу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Die Zeit.

Як повідомляє видання, на церемонії відкриття були присутні канцлер Олаф Шольц, міністр економіки Роберт Габек, федеральний міністр фінансів Крістіан Лінднер та глава Нижньої Саксонії Стефан Вайль.

За словами Шольца, завдяки цьому та іншим запланованим терміналам зрідженого природного газу енергопостачання Німеччини стане "незалежним від трубопроводів із Росії".

Зазначено, що термінал щорічно подаватиме до мережі близько шести відсотків газу, який споживає Німеччина.

Окрім того, наступного року в Німеччині відкриють ще кілька плавучих LNG-терміналів.

Повідомляється, що спеціальне судно, необхідне терміналу, зафрахтоване урядом Німеччини, прибуло у Вільгельмсгафен у четвер. На ньому так звана плавуча установка зберігання та регазифікації (FSRU) приймає скраплений газ з танкерів і перетворює його на газ ще на борту. Потім він може бути поданий до мережі.

Термінал експлуатується Uniper Group спільно з компаніями-партнерами від імені держави.

Завдяки зрідженому природному газу Німеччина сподівається у 2023 році замістити 50-60% газу, який раніше отримувала з Росії.

Нагадаємо, у травні Німеччина завершила будівництво свого першого плавучого терміналу для ЗПГ у порту Північного моря Вільгельмсхафен.

Окрім того, Німеччина збільшить витрати на закупівлю та технічне обслуговування плавучих терміналів зрідженого природного газу для безпеки постачання енергоносіїв та відмови від російського газу на 3,6 млрд євро.

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