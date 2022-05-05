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Німеччина різко збільшить потужності з імпорту ЗПГ замість російського газу

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Берлін, Четвер 05 травня 2022 17:55
Німеччина різко збільшить потужності з імпорту ЗПГ замість російського газу Фото: Німеччина готує потужності з імпорту СПГ замість російського газу (GettyImages)
Автор: Олександр Білоус

Німеччина зробила кроки з нарощування імпорту зрідженого природного газу (ЗПГ) для відмовив від трубопровідних поставок з Росії. Країна орендувала чотири плавучих сховища і регазифікаційні установки (FSRU).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Німеччина зобов'язалася зафрахтувати два FSRU через комунальну компанію Uniper і укласти два 10-річних угоди з норвезьким оператором суден Hoegh LNG, які повинні бути завершені до вересня або жовтня і які будуть експлуатуватися конкурентом Uniper RWE.

Північний глибоководний порт Вільгельмсхафен стане першим місцем, де буде прийматися морський СПГ взимку 2022/23 року, за яким незабаром піде Брунсбюттель в землі Шлезвіг-Гольштейн.

У минулі вихідні Міністерство економіки заявило, що йому потрібні чотири FSRU, щоб прискорити диверсифікацію енергетики країни після вторгнення Росії в Україну.

Міністр економіки Роберт Хабек сказав репортерам у Вільгельмсхафені, що термінали були частиною плану "стати незалежними від шантажу з боку Росії. Такий день вселяє в мене впевненість, що це може спрацювати".

Уряд виділив 2,94 млрд євро на FSRU і планує найближчим часом прийняти закон про видачу дозволів на будівництво інфраструктури.

"Я вважаю, що дата, кінець 2022 року, початок 2023 року, технічно реалістична для введення в експлуатацію пункту вивантаження ЗПГ", - сказав Ханнс Кеніг, аналітик Aurora Energy Research.

Хабек нещодавно відвідав газовидобувні країни, в тому числі Норвегію і Катар, в пошуках альтернативи Росії.

Перша з FSRU Німеччини буде поставлена на якір у Вільгельмсхафені з потужністю 7,5 млрд кубометрів на рік, що еквівалентно 8,5% від загального попиту Німеччини на газ.

У спільній заяві Міністерства економіки Берліна і міністерства навколишнього середовища Нижньої Саксонії йдеться, що інші три матимуть потужність не менше 5 млрд кубометрів кожна.

Два кораблі Uniper будуть зафрахтовані у постачальника суден Dynagas.

Газ, що надходить у Вільгельмсгафен, буде подаватися в мережу газопроводів Німеччини по лініях, які будуть надані Niedersachsen Ports GmbH & Co. KG (NPorts) в тісній співпраці з Uniper, яка інвестує в проект 65 млн євро (68,82 млн доларів).

Попит на FSRU різко зріс, оскільки уряди по всій Європі намагаються знайти швидкі способи отримати більше ЗПГ. Вони є ключовою частиною стратегії Німеччини, оскільки потрібен час, щоб побудувати більше постійних терміналів СПГ.

Найбільша економіка Європи в даний час майже на третину своїх поставок покладається на трубопровідний російський газ. Берлін заявив, що планує до літа 2024 року покінчити із залежністю від російського газу.

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