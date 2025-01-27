Почему сталинский режим тоже ответственен за преступления Холокоста: объяснение историка

Коммунистический режим, в отличие от нацистского, не получил должного осуждения от мирового сообщества. Судьбы многих семей, в частности еврейских, стали трагическими свидетельствами этой несправедливости.

Что произошло с еврейскими общинами в Украине в результате преступлений нацистов в интервью РБК-Украина рассказал историк Анатолий Подольский.

Историк Анатолий Подольский объяснил, что существовал конфликт между официальной памятью и семейной. Официальная память ограничивалась событиями, такими как Октябрьская революция и битва под Сталинградом, тогда как в семейной памяти хранились воспоминания о Холокосте, Голодоморе и других трагических преступлениях.

"Постепенно понял, что подростком я жил в лживой стране. Сейчас нам важно понять, что Россия во время современной войны так же хочет нас вернуть в Сибирь, в ГУЛАГ, в концлагерь, вернуть нас в ложь", - подчеркнул историк.

Когда в странах, оккупированных нацистами, люди стали жертвами Холокоста, коммунистический режим в Советском Союзе замалчивал эти преступления, что стало катастрофическим для многих.

С 1939 по 1941 год советская пропаганда молчала о геноциде евреев в Германии и на оккупированных территориях. Это молчание стало соучастием сталинского режима в Холокосте, ведь многие еврейские семьи в Украине, в частности в Киеве, не знали, что они стали жертвами немецкой агрессии.

Они не эвакуировались вовремя, не имели информации об угрозе, поскольку сталинская власть скрывала эти факты. После Второй мировой войны, когда Советский Союз стал одним из победителей, коммунистический режим должен был бы быть привлечен к ответственности за свою роль в этих событиях, однако этого не произошло.

"И тогда евреи попали под латентный советский антисемитизм. И боялись приходить на места, где были убиты их близкие, боялись своим детям об этом отвечать. Представьте себе, даже в 1991-1992 годах мои близкие боялись туда идти", - отметил историк Анатолий Подольский.

В то время, когда начали появляться архивные документы, оказалось, что советская власть издавала специальные указания для милиции, чтобы не позволять "лицам еврейской национальности" приближаться к Бабьему Яру - одному из мест массовых расстрелов евреев в Киеве.