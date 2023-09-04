В Германии выборы в Украине назвали не главным вопросом во время войны

По его словам, в настоящее время в Германии не готовы оказывать давление на Киев о проведении голосования в условиях войны.

"Нужно принимать во внимание особую ситуацию, которая сейчас есть и будет продолжаться в течение обозримого будущего в Украине. Нет такой позиции, которую я мог бы представить сейчас относительно того, что мы хотели бы надавить на Украину. Украина уже более 18 месяцев находится в войне как следствие российского агрессивного нападения, она вынуждена защищаться, защищать свою территориальную целостность и суверенитет. Это сейчас самый главный вопрос", - сказал Гебештрайт.

Выборы в Украине в 2024 году

Сенатор США Линдси Грэм 24 августа заявил, что в Украине в 2024 году должны состояться выборы, несмотря на введенное военное положение.

Президент Владимир Зеленский рассказал, что готов провести выборы, если союзники окажут Украине соответствующую помощь. В частности, речь идет о 5 млрд. и о западных наблюдателях, в том числе и в окопах.

Позже Линдси Грэм призвал союзников предоставить Украине финансовую и техническую помощь для проведения выборов в 2024 году.

Вскоре после этого Зеленский заявил, что выборы должны проходить полностью на территории Украины, чтобы имели возможность проголосовать военные и украинцы, которые сейчас находятся за границей.

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