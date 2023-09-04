В Німеччині вибори в Україні назвали не головним питанням під час війни

За його словами, наразі у Німеччині не готові чинити тиск на Київ щодо проведення голосування в умовах війни.

"Треба брати до уваги особливу ситуацію, яка наразі є і буде тривати протягом осяжного майбутнього в Україні. Немає такої позиції, яку я міг би представити зараз щодо того, що ми хотіли би натиснути на Україну. Україна вже понад 18 місяців перебуває у війні як наслідок російського агресивного нападу, вона змушена захищатися, захищати свою територіальну цілісність і суверенітет. Це наразі - найголовніше питання", - сказав Гебештрайт.

Вибори в Україні у 2024 році

Сенатор США Ліндсі Грем 24 серпня заявив, що в Україні в 2024 році мають відбутися вибори, попри введений воєнний стан.

Президент Володимир Зеленський розповів, що готовий провести вибори, якщо союзники нададуть Україні відповідну допомогу. Зокрема, йдеться про 5 млрд і про західних спостерігачів, у тому числі і в окопах.

Пізніше Ліндсі Грем закликав союзників надати Україні фінансову та технічну допомогу для проведення виборів у 2024 році.

Незабаром після цього Зеленський заявив, що вибори мають відбуватися повністю на території України, щоб мали змогу проголосувати військові та українці, які зараз перебувають за кордоном.

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