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Из Германии в Украину экстрадировали подозреваемую в хищении средств Госинформюста

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Украина, Понедельник 21 ноября 2022 22:53
Из Германии в Украину экстрадировали подозреваемую в хищении средств Госинформюста Фото: подозреваемую в хищении средств Госинформюста экстрадировали из Германии (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) добились экстрадиции из Германии в Украину гендиректора частного предприятия, подозреваемую в причастности к завладению 6,5 млн гривен, принадлежавших Госинформюсту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт НАБУ.

Высший антикоррупционный суд избрал подозреваемой меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога размером 496,2 тысяч гривен. Однако подозреваемая почти пять лет находилась в розыске и была задержана соответствующими органами Германии только в конце мая 2022 года. Германия удовлетворила запрос украинской стороны о ее выдаче.

По данным следствия, в ноябре 2013 года бывший гендиректор ГП "Госинформюст" с подконтрольным предприятием заключила и обеспечила выполнение договоров на поставку программной продукции - компьютерной программы TrueConfserver и сопроводительной документации к ней. Первый договор предусматривал завышенную стоимость, а согласно следующему вообще не предполагалось поставки товаров. Такими действиями Госинформюсту нанесен ущерб в сумме 6,5 млн гривен.

"Расследование по другим участникам преступления - завершено, дело находится на рассмотрении в суде", - говорится в сообщении НАБУ.

Недавно РБК-Украина сообщило, что НАБУ объявило в розыск бывшего депутата Верховной рады Александра Грановского. Его считают организатором коррупционной схемы на сумму 93,3 млн гривен.

Кроме того, в международный розыск объявлен бывший глава Национального банка Кирилл Шевченко. Как стало известно, он находится в Европе.

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