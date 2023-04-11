В Германии и Чехии возмущены заявлениями Макрона о Тайване
Политики Германии и Чехии раскритиковали заявления президента Франции Эммануэля Макрона о Тайване, а также зависимости Европы от США.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euractiv.
Французский лидер по возвращении из Китая сделал заявление, намекнув, что Европе не нужно становиться частью конфликта вокруг Тайваня. Это вызвало критику со стороны США, Германии и Чехии.
Германия
В Берлине первым отреагировал Метин Хакверди, депутат от Социал-демократической партии (партия канцлера Олафа Шольца).
"Макрон снова это делает. В Пекине без разрешения со стороны ЕС говорить об этом. Тогда он обязательно сам организует гарантии безопасности для Украины", - высказался депутат.
Самым высоким немецким политиком, раскритиковавшим Макрона, был бывший министр, представитель Христианско-демократического союза Норберт Реттген. Он заявил, что французская политика ведет к "геополитическому тупику" для Европы.
"Почти иронично, что Макрон, который делает для Украины даже меньше, чем Шольц, отталкивает Соединенные Штаты своими заявлениями по Китаю", - подчеркнул политик.
В то же время в ХДС опасаются, что такие заявления Макрона могут ухудшить отношения США и Европы.
"Если бы американцы думали также с 24 февраля 2022 года, Украины бы уже не существовало, а Путин, вероятно, уже стоял бы под Парижем", - заявил депутат от ХДС Тильман Кубан.
Чехия
В Праге заявления Эммануэля Макрона восприняли еще более критично, поскольку Чехия считает Тайвань своим близким политическим и экономическим союзником.
"Макрон в Китае взорвал ключевой альянс между Европой и США", - написала в соцсетях сенатор Мирослава Немцова из правящей Гражданской демократической партии.
Другой сенатор Давил Смоляк отметил, что Европа должна усиливать автономию, но в первую очередь речь идет о лишении зависимости от России и Китая.
"В любом случае заверение азиатского гиганта в том, что Тайвань не наше дело, не уменьшает риск военного конфликта. Наоборот", - констатировал он.
Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон посетил Китай 6 и 7 апреля, а также встретился с Си Цзиньпином.
По данным Reuters, китайский лидер во время визита Макрона склонял его к "противостоянию" из США.
По возвращении из Пекина Макрон заявил, что Европа должна уменьшить свою зависимость от США и избежать участия в конфликте по Тайваню.
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