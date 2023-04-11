У Німеччині та Чехії обурені заявами Макрона щодо Тайваню

Політики Німеччини та Чехії розкритикували заяви президента Франції Еммануеля Макрона щодо Тайваню, а також залежності Європи від США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euractiv.

Французький лідер після повернення з Китаю зробив заяву, натякнувши, що Європі не потрібно ставати частиною конфлікту навколо Тайваню. Це викликало критику з боку США, Німеччини та Чехії

Німеччина

У Берліні першим відреагував Метін Хакверді, депутат від Соціал-демократичної партії (партія канцлера Олафа Шольца).

" Макрон знову це робить. У Пекіні без дозволу з боку ЄС розмовляти про це. Тоді він обов’язково сам організує гарантії безпеки для України", - висловився депутат.

Найвищим німецьким політиком, який розкритикував Макрона, був колишній міністр, представник Християнсько-демократичного союзу Норберт Реттген. Він заявив, що французька політика веде до "геополітичного глухого кута" для Європи.

"Майже іронічно, що Макрон, який робить для України навіть менше, ніж Шольц, відштовхує Сполучені Штати своїми заявами щодо Китаю", - наголосив політик.

Водночас у ХДС побоюються, що такі заяви Макрона можуть погіршити відносини США та Європи.

" Якби американці думали так само з 24 лютого 2022 року, України б уже не існувало, а Путін, ймовірно, уже стояв би під Парижем", - заявив депутат від ХДС Тільман Кубан.

Чехія

У Празі заяви Еммануеля Макрона сприйняли ще критичніше, оскільки Чехія вважає Тайвань своїм близьким політичним і економічним союзником.

"Макрон у Китаї підірвав ключовий альянс між Європою та США", - написала у соцмережах сенатор Мирослава Немцова з правлячої Громадянської демократичної партії.

Інший сенатор Давив Смоляк зазначив, що Європа повинна посилювати автономію, але у першу чергу мова йде про позбавлення залежності від Росії та Китаю.