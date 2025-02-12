В Германии суд впервые разрешил экстрадицию украинца, отказавшегося от службы в ВСУ

Федеральный верховный суд Германии впервые одобрил экстрадицию гражданина Украины, который пытался избежать ее. Он обосновывал это нежеланием служить в ВСУ из-за личных убеждений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на MDR.
Как сообщается, украинские правоохранители обратились с запросом об экстрадиции гражданина Украины, который выехал в Германию. Ему инкриминируют угрозы и физическое насилие над сотрудником полиции во время взятия анализа крови в больнице.
После того, как Германия начала процедуру экстрадиции украинца, тот выступил против возвращения в Украину, утверждая, что в случае экстрадиции его могут призвать на военную службу.
Он утверждал, что отказался от военной службы по соображениям совести, потому что не хочет убивать людей, но с началом полномасштабного вторжения России в Украину ему отказали в этом праве.
Высший земельный суд Дрездена обратился в Федеральный верховный суд Германии с просьбой разъяснить, можно ли в таком случае удовлетворить экстрадиционный запрос, и последний ответил утвердительно.
Судьи обосновали свою позицию тем, что отказ от военной службы по соображениям совести не является препятствием для экстрадиции, если государство подверглось нападению в нарушение международного права, и поэтому соответствующее лицо должно ожидать, что его призовут на службу.
Как говорится в решении верховного суда Германии, право на отказ от военной службы по соображениям совести не применяется без ограничений, и Основной закон Германии и Европейская конвенция по правам человека не препятствуют экстрадиции.
Напомним, разговоры о возможности экстрадиции украинцев призывного возраста из-за рубежа начались еще в 2023 году. Однако ни одна из стран не пошла на такой шаг.
Ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что украинские правоохранительные органы практически в любой стране мира могут запросить экстрадицию людей, которые выехали за границу по поддельным документам ВВК.
По его словам, те, кто покинул Украину незаконно, будут нести ответственность по законам за дачу взятки, за подделку документов, за уклонение от мобилизации.
В то же время, как пояснили в Минюсте, ключевой проблемой экстрадиции украинцев-нарушителей из-за рубежа являются опасения других стран, связанные с безопасностью.
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