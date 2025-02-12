В Германии суд впервые разрешил экстрадицию украинца, отказавшегося от службы в ВСУ

Как сообщается, украинские правоохранители обратились с запросом об экстрадиции гражданина Украины, который выехал в Германию. Ему инкриминируют угрозы и физическое насилие над сотрудником полиции во время взятия анализа крови в больнице.

После того, как Германия начала процедуру экстрадиции украинца, тот выступил против возвращения в Украину, утверждая, что в случае экстрадиции его могут призвать на военную службу.

Он утверждал, что отказался от военной службы по соображениям совести, потому что не хочет убивать людей, но с началом полномасштабного вторжения России в Украину ему отказали в этом праве.

Высший земельный суд Дрездена обратился в Федеральный верховный суд Германии с просьбой разъяснить, можно ли в таком случае удовлетворить экстрадиционный запрос, и последний ответил утвердительно.

Судьи обосновали свою позицию тем, что отказ от военной службы по соображениям совести не является препятствием для экстрадиции, если государство подверглось нападению в нарушение международного права, и поэтому соответствующее лицо должно ожидать, что его призовут на службу.

Как говорится в решении верховного суда Германии, право на отказ от военной службы по соображениям совести не применяется без ограничений, и Основной закон Германии и Европейская конвенция по правам человека не препятствуют экстрадиции.