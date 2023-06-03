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В Польше под поезд попал 17-летний украинец

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Польша, Суббота 03 июня 2023 17:29
В Польше под поезд попал 17-летний украинец Фото: иллюстративный (facebook.com mavstart.nemzetkozi)
Автор: Карина Левицкая

В ночь на субботу, 3 июня, в Польше под поезд попал украинский подросток.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF24.

Украинский подросток 17 лет погиб, попав под поезд в Стерковице вблизи Бжеска. Полиция выясняет причины и обстоятельства произошедшего в ночь с пятницы на субботу.

"Это был поезд Краков - Тарнул. Смертельное событие произошло около полуночи. Погиб 17-летний гражданин Украины ", - сообщила пресс-офицер полиции Бжега Эвелина Буда.

Она добавила, что на месте был прокурор. Точные причины и обстоятельства аварии устанавливаются.

Напомним, мы сообщали, что ранее в Польше в городе Лодзь произошло нападение группы неизвестных на двух братьев из Украины.

Оба были жестоко избиты, и им понадобилась медицинская помощь. Полиция разыскивает хулиганов, основным мотивом которых была именно ксенофобская составляющая.

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