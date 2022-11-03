RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Германии опровергли слова Эрдогана о позиции Шольца по России, - DW

Фото: Олаф Шольц, канцлер Германии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Позиция канцлера Германии Олафа Шольца по России остается прежней. Он считает, что РФ необходимо вывести войска из Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

По данным издания, в немецком правительстве подчеркнули, что слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана об изменении позиции Шольца по России не соответствуют правде.

"Канцлер Германии по-прежнему считает, что Путин должен вывести войска из Украины и начать мирные переговоры", - приводят в издании позицию правительства ФРГ.

Напомним, ранее Эрдоган заявлял, что "Шольц месяц назад имел совсем другую позицию по отношению к президенту РФ Владимиру Путину и изменил свою позицию по России".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияРеджеп Тайип ЭрдоганОлаф Шольц