В Германии опровергли слова Эрдогана о позиции Шольца по России, - DW

Позиция канцлера Германии Олафа Шольца по России остается прежней. Он считает, что РФ необходимо вывести войска из Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.
По данным издания, в немецком правительстве подчеркнули, что слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана об изменении позиции Шольца по России не соответствуют правде.
"Канцлер Германии по-прежнему считает, что Путин должен вывести войска из Украины и начать мирные переговоры", - приводят в издании позицию правительства ФРГ.
Напомним, ранее Эрдоган заявлял, что "Шольц месяц назад имел совсем другую позицию по отношению к президенту РФ Владимиру Путину и изменил свою позицию по России".
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