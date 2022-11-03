У Німеччині спростували слова Ердогана про позицію Шольца щодо Росії, - DW

Позиція канцлера Німеччини Олафа Шольца щодо Росії залишається незмінною. Він вважає, що РФ необхідно вивести війська з України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW .

"Канцлер Німеччини, як і раніше, вважає, що Путін повинен вивести війська з України і розпочати мирні переговори", - наводять у виданні позицію уряду ФРН.

За даними видання, у німецькому уряді наголосили, що слова президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана про зміну позиції Шольца щодо Росії не відповідають правді.

Нагадаємо, раніше Ердоган заявляв, що "Шольц місяць тому мав зовсім іншу позицію щодо президента РФ Володимира Путіна і змінив свою позицію щодо Росії".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.