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В Германии опровергли конкретные планы заключить оборонный пакт с Украиной

Фото: в Германии опровергли конкретные планы заключить оборонный пакт с Украиной (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

У Германии, Британии и Франции пока нет конкретных планов о заключении оборонного пакта с Украиной.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Welt, об этом заявил пресс-секретарь правительства Германии.

"В течение нескольких месяцев не было никакого нового, конкретного статуса по этому вопросу (по гарантиям безопасности для Украины - ред.). На последней встрече канцлера Германии Олафа Шольца и президента Франции Эммануэля Макрона с украинским лидером Владимиром Зеленским этот вопрос вообще не играл никакой роли", - заявил он.

Напомним, ранее The Wall Street Journal сообщало, что Франция, Германия и Великобритания обсуждают заключение оборонного пакта с Украиной.

Также мы писали, что, по информации СМИ, Макрон и Шольц на встрече с Зеленским призвали его начать мирные переговоры с Россией.

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ФранцияВеликобританияЭммануэль МакронОлаф Шольц