В Германии опровергли конкретные планы заключить оборонный пакт с Украиной

У Германии, Британии и Франции пока нет конкретных планов о заключении оборонного пакта с Украиной.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Welt , об этом заявил пресс-секретарь правительства Германии.

"В течение нескольких месяцев не было никакого нового, конкретного статуса по этому вопросу (по гарантиям безопасности для Украины - ред.). На последней встрече канцлера Германии Олафа Шольца и президента Франции Эммануэля Макрона с украинским лидером Владимиром Зеленским этот вопрос вообще не играл никакой роли", - заявил он.

Напомним, ранее The Wall Street Journal сообщало, что Франция, Германия и Великобритания обсуждают заключение оборонного пакта с Украиной.

Также мы писали, что, по информации СМИ, Макрон и Шольц на встрече с Зеленским призвали его начать мирные переговоры с Россией.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.