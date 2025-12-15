В Германии начали производство сразу нескольких моделей украинских дронов, - СМИ

Как отметили представители украинского производителя беспилотников Frontline Robotics и немецкой оборонной компании Quantum Systems на Немецко-украинском бизнес-форуме в Берлине, производство осуществляется по заказу Министерства обороны Украины.

Руководитель совместного предприятия Quantum Frontline Industries Маттиас Лена рассказал, что совместное предприятие будет производить десятков тысяч беспилотников в год.

По его словам, среди беспилотников, которые будут производиться, - беспилотник Linsa, который хорошо зарекомендовал себя на поле боя; разведывательный беспилотник Zoom, а также дистанционно управляемый пулемет и гранатомет Buria.

Что известно о дронах

Отметим, что украинская компания Frontline представила дрон-разведчик Zoom, должен стать заменой китайским коммерческим изделиям.

Дрон способен "зависать" на высоте 200 метров с максимальной погрешностью 5 м, при скорости ветра более 10 м/с. Он также обеспечивает до 40 минут в полете и тактический радиус действия до 15 км.

В свою очередь, дрон-бомбер Linsa рассчитан на работу из укрытия и имеет тепловизионную камеру. Коптер работает в радиусе 10 километров и способен доставлять боеприпасы весом до 2 килограмм. Время полета без полезной нагрузки составляет примерно 40 минут. С полезной нагрузкой время полета составляет 20-25 минут.