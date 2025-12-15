RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Курс доллара Экономика Авто Tech

В Германии начали производство сразу нескольких моделей украинских дронов, - СМИ

Фото: в Германии начали производство сразу нескольких моделей украинских дронов (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Германии стартовало серийное производство сразу нескольких моделей беспилотников украинской разработки. Речь идет как о разведчиках, так и об ударных дронах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NTV.

Как отметили представители украинского производителя беспилотников Frontline Robotics и немецкой оборонной компании Quantum Systems на Немецко-украинском бизнес-форуме в Берлине, производство осуществляется по заказу Министерства обороны Украины.

Руководитель совместного предприятия Quantum Frontline Industries Маттиас Лена рассказал, что совместное предприятие будет производить десятков тысяч беспилотников в год.

По его словам, среди беспилотников, которые будут производиться, - беспилотник Linsa, который хорошо зарекомендовал себя на поле боя; разведывательный беспилотник Zoom, а также дистанционно управляемый пулемет и гранатомет Buria.

Что известно о дронах

Отметим, что украинская компания Frontline представила дрон-разведчик Zoom, должен стать заменой китайским коммерческим изделиям.

Дрон способен "зависать" на высоте 200 метров с максимальной погрешностью 5 м, при скорости ветра более 10 м/с. Он также обеспечивает до 40 минут в полете и тактический радиус действия до 15 км.

В свою очередь, дрон-бомбер Linsa рассчитан на работу из укрытия и имеет тепловизионную камеру. Коптер работает в радиусе 10 километров и способен доставлять боеприпасы весом до 2 килограмм. Время полета без полезной нагрузки составляет примерно 40 минут. С полезной нагрузкой время полета составляет 20-25 минут.

 

Украина выпускает дроны с партнерами

Напомним, ранее стало известно, что Британия подпишет с Украиной соглашение о совместной разработке и производстве передового военного оборудования. Оно предусматривает обмен технологиями, что усилит национальную безопасность обеих стран.

Также ранее президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Украина совместно с Соединенными Штатами начала выпускать дроны-перехватчики, которые способны бороться с ударными беспилотниками РФ.

Кроме того, Украина и Норвегия совместно будут производить отечественные дроны. Соответствующий документ подписали министры обороны двух стран.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДрониЭкономика Украины