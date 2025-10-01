RU

В Германии приостановили "Октоберфест" из-за угрозы теракта

Фото: в Германии временно не работает "Октоберфест" (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Германии фестиваль "Октоберфест" приостановили. Причиной стало письмо с угрозами, а также стрельба в Мюнхене.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.

По информации издания, сегодня ночью в одном из мюнхенских районов раздались взрывы и выстрелы. 

По предварительным данным, 57-летний мужчина застрелил своего отца, ранил мать и дочь, а после этого поджег семейный дом. Пострадавших госпитализировали. Оставленное преступником письмо свидетельствует о том, что причиной стал спор из-за наследства. 

После этого мужчина покончил с собой на озере в Мюнхене, которое находится в 5 минутах езды от его дома. 

Уже утром баварский спецназ провел обыски в квартире преступника. Там было найдено письмо с признанием, которое содержало "непрямую угрозу применения взрывчатых веществ" на "Октоберфесте". 

В связи с этим работу фестиваля приостановили. 

Как пишет Bild, представитель полиции уже сообщил, что в ходе проверок никакой взрывчатки на территории места проведения фестиваля обнаружено не было. Поэтому "Октоберфест" может возобновить работу уже сегодня, но это зависит от координации действий местных властей, полиции и организаторов.

Инцидент с самолетом Бундесвера

Напомним, вчера, 1 октября, стало известно, что на авиабазе Целле неизвестные атаковали транспортный самолет C-130 при помощи пиротехники.

Полицейские начали расследование такого инцидента.

