В Германии приземлился самолет с российскими политзаключенными. Шольц сделал заявление

Канцлер Германии Олаф Шольц пожелал освобождения всем узникам Российской Федерации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на немецкое издание BILD.
Отмечается, что самолет с освобожденными заключенными приземлился в аэропорту Кельн/Бонн в 22 часа 37 минут по местному времени (23:37 по Киеву, - ред.). Шольц лично встретил освобожденных в рамках соглашения с Россией.
Глава правительства также выступил с заявлениями об обмене заключенными.
"Я желаю тем, кто сегодня все еще находится в российских тюрьмах, найти путь к освобождению" - сказал глава немецкого правительства.
Он назвал нынешний обмен "правильным решением" и отметил, для него это "особый момент".
"Мы общество, для которого важна идея свободы. Мы также вернули немецких граждан, которые в противном случае могли бы находиться в опасности", - сказал Шольц.
1 августа состоялся масштабный обмен пленными между Россией и Беларусью, а также рядом стран Запада.
Россия выдала Германии и США политзаключенных и незаконно осужденных американцев и немцев. Взамен Москва и Минск вернули ряд шпионов, киллера и других преступников.
В частности, Россия освободила журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича и бывшего американского морского пехотинца Пола Вилана.
Издание The Insider обнародовало подробный список имен, которые отдала и получила Россия в рамках масштабного обмена с Западом.
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