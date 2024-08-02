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В Германии приземлился самолет с российскими политзаключенными. Шольц сделал заявление

Фото: канцлер Германии Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Канцлер Германии Олаф Шольц пожелал освобождения всем узникам Российской Федерации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на немецкое издание BILD.

Отмечается, что самолет с освобожденными заключенными приземлился в аэропорту Кельн/Бонн в 22 часа 37 минут по местному времени (23:37 по Киеву, - ред.). Шольц лично встретил освобожденных в рамках соглашения с Россией.

Глава правительства также выступил с заявлениями об обмене заключенными.

"Я желаю тем, кто сегодня все еще находится в российских тюрьмах, найти путь к освобождению" - сказал глава немецкого правительства.

Он назвал нынешний обмен "правильным решением" и отметил, для него это "особый момент".

"Мы общество, для которого важна идея свободы. Мы также вернули немецких граждан, которые в противном случае могли бы находиться в опасности", - сказал Шольц.

Большой обмен пленными между Западом и Россией

1 августа состоялся масштабный обмен пленными между Россией и Беларусью, а также рядом стран Запада.

Россия выдала Германии и США политзаключенных и незаконно осужденных американцев и немцев. Взамен Москва и Минск вернули ряд шпионов, киллера и других преступников.

В частности, Россия освободила журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича и бывшего американского морского пехотинца Пола Вилана.

Издание The Insider обнародовало подробный список имен, которые отдала и получила Россия в рамках масштабного обмена с Западом.

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Обмен пленными