В Германии поезд сошел с рельсов: трое погибших, десятки раненых

По данным полиции, с рельсов сошли два вагона регионального экспресса Deutsche Bahn. Поезд, в котором было 100 человек, ехал из Зигмарингена в Ульм.

Кроме трех погибших известно минимум о 34 пострадавших. Часть поезда в результате аварии перевернулась на бок.

На место происшествия прибыли полиция, пожарная охрана и спасательные службы. Причина аварии устанавливается. По предварительным данным, вагоны могли сойти с рельсов из-за сильной грозы.

Several people were killed and injured after a passenger train derailed in the Biberach district of Baden-Württemberg, Germany .



