В Германии поезд сошел с рельсов: трое погибших, десятки раненых

В Германии 27 июля пассажирский поезд сошел с рельсов в Баден-Вюртемберге. Как минимум три человека погибли, десятки получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BILD .

По данным полиции, с рельсов сошли два вагона регионального экспресса Deutsche Bahn. Поезд, в котором было 100 человек, ехал из Зигмарингена в Ульм.

Кроме трех погибших известно минимум о 34 пострадавших. Часть поезда в результате аварии перевернулась на бок.

На место происшествия прибыли полиция, пожарная охрана и спасательные службы. Причина аварии устанавливается. По предварительным данным, вагоны могли сойти с рельсов из-за сильной грозы.

Several people were killed and injured after a passenger train derailed in the Biberach district of Baden-Württemberg, Germany .



A mass casualty event has been declared, and rescue operations are underway . #Zugunglück pic.twitter.com/CICNe1Sv9Z — GeoTechWar (@geotechwar) July 27, 2025

"Здесь прошли сильные дожди, поэтому нельзя исключать, что причиной также стали сильный дождь и вызванный им оползень", - сообщил министр внутренних дел Баден-Вюртемберга Томас Штробль.