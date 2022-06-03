У Німеччині пасажирський поїзд зійшов із рейок: є жертви та десятки поранених
У Німеччині в окрузі Гарміш-Партенкірхені пасажирський потяг зійшов з рейок. Внаслідок аварії є загиблі та десятки поранених.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.
Причини аварії поки невідомі. Потяг зійшов з рейок на відкритій місцевості в районі індустріального парку Лойзахауен в Альпах. Декілька вагонів перекинулося, а частина впала на насип.
Подія сталася напередодні канікул, тому у потязі було багато студентів. На місці інциденту працювали рятувальники, поліцейські, військові, інші екстрені служби та п'ять вертольотів.
Наразі відомо про чотирьох загиблих та 60 поранених, з них 16 у важкому стані.
Інцидент у своєму Twitter прокоментувала міністр внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фазер. Вона висловила співчуття родинам постраждалих і загиблих, а також повідомила, що поїде на місце аварії.
Es sind furchtbare Nachrichten, die uns zu dem #Zugunglück bei #Garmisch erreichen. Meine Gedanken sind bei den Familien der Todesopfer und bei den Schwerverletzten und Verletzten. Ich bin auf dem Weg nach Garmisch, um die Anteilnahme der Bundesregierung auszudrücken.— Nancy Faeser (@NancyFaeser) June 3, 2022
Нагадаємо, нещодавно схожа аварія сталася в Австрії. Там пасажирський потяг зійшов з рейок, внаслідок чого двоє людей загинули.
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