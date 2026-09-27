В МИД Германии объяснили, зачем решили встретиться с Лавровым

В субботу 27 сентября глава МИД Германии Йоханн Вадефуль провел встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Немецкий политик объяснил, что встреча состоялась по просьбе коллег.й

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью для ZDF .

В ходе беседе журналист издания отметил, что правительство Германии ни разу не вступало в диалог с Россией с начала полномасштабной войны в Украине. В связи с этим у чиновника спросили, что изменилось на данный момент.

"С одной стороны, многие коллеги просили меня быть открытыми к переговорам. Они советовали в какой-то момент возобновить прямой диалог. И я также не хочу, чтобы мы, европейцы, оставляли весь обмен мнениями с Россией на откуп американцам", - ответил он.

Вадефуль добавил, что осознает, что между правительствами существуют принципиальные разногласия во взглядах. Однако он подчеркнул, что эти разногласия тоже нужно обсуждать, и даже во время Холодной войны обмен мнениями "всегда имел место".

"Я посчитал правильным в данный момент воспользоваться первой возможностью для такого обмена", - говорит глава МИД РФ.

Также он подтвердил принцип "ничего об Украине без Украины" и рассказал, что обращаясь к Лаврову призвал Россию быть готовой к переговорам.

На уточняющий вопрос, был ли это старт дальнейших переговоров или разовая попытка, Вадефуль сказал, что все зависит от России. Если Кремль готов к диалогу и прежде всего прекратить войну против Украины, то переговоры возможны.

"Именно поэтому для меня было важно еще раз подчеркнуть, что мы твердо поддерживаем Украину. Мы готовы к переговорам, но Россия должна положить конец этой агрессии", - подчеркнул чиновник.

Напоследок у Вадефуля спросили, как в целом произошла такая встреча, на что ответ был таков:

"Как я уже говорил, многие коллеги общались с Сергеем Лавровым, и именно так я получил это предложение о встрече. Но это также вопросы, которые я предпочел бы оставить в кругу своих коллег", - резюмировал он.