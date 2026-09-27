В МИД Германии объяснили, зачем решили встретиться с Лавровым
В субботу 27 сентября глава МИД Германии Йоханн Вадефуль провел встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Немецкий политик объяснил, что встреча состоялась по просьбе коллег.й
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью для ZDF.
В ходе беседе журналист издания отметил, что правительство Германии ни разу не вступало в диалог с Россией с начала полномасштабной войны в Украине. В связи с этим у чиновника спросили, что изменилось на данный момент.
"С одной стороны, многие коллеги просили меня быть открытыми к переговорам. Они советовали в какой-то момент возобновить прямой диалог. И я также не хочу, чтобы мы, европейцы, оставляли весь обмен мнениями с Россией на откуп американцам", - ответил он.
Вадефуль добавил, что осознает, что между правительствами существуют принципиальные разногласия во взглядах. Однако он подчеркнул, что эти разногласия тоже нужно обсуждать, и даже во время Холодной войны обмен мнениями "всегда имел место".
"Я посчитал правильным в данный момент воспользоваться первой возможностью для такого обмена", - говорит глава МИД РФ.
Также он подтвердил принцип "ничего об Украине без Украины" и рассказал, что обращаясь к Лаврову призвал Россию быть готовой к переговорам.
На уточняющий вопрос, был ли это старт дальнейших переговоров или разовая попытка, Вадефуль сказал, что все зависит от России. Если Кремль готов к диалогу и прежде всего прекратить войну против Украины, то переговоры возможны.
"Именно поэтому для меня было важно еще раз подчеркнуть, что мы твердо поддерживаем Украину. Мы готовы к переговорам, но Россия должна положить конец этой агрессии", - подчеркнул чиновник.
Напоследок у Вадефуля спросили, как в целом произошла такая встреча, на что ответ был таков:
"Как я уже говорил, многие коллеги общались с Сергеем Лавровым, и именно так я получил это предложение о встрече. Но это также вопросы, которые я предпочел бы оставить в кругу своих коллег", - резюмировал он.
Что еще важно знать
Напомним, что ранее 26 сентября стало известно, что встреча Вадефуля и Лаврова состоялась на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке и длилась около 20 минут.
В ходе эти переговоров глава МИД Германии сказал, что Берлин не приемлет таких вещей, как атака дрона в Лейпциге, и предупредил РФ, чтобы она не продолжала эту эскалацию.
Помимо этого, как уже было упомянуто выше, речь шла о войне России против Украины и возможности продолжения диалога в случае прекращения боевых действий.
Также мы писали, что ранее на заседании Совбеза ООН Иоганн Вадефуль заявлял, что гибридные атаки России против страны Европы вышли на новый уровень. Он подчеркнул, что агрессия в первую очередь направлена против тех стран, которые поддерживают Украину.