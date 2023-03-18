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В Германии планируют приобрести гражданские вертолеты Airbus и переоборудовать их в боевые, - СМИ

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Германия, Суббота 18 марта 2023 18:20
В Германии планируют приобрести гражданские вертолеты Airbus и переоборудовать их в боевые, - СМИ Фото: в Германии планируют приобрести гражданские вертолеты Airbus и переоборудовать их в боевые (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Министерство обороны Германии планирует приобрести 82 гражданских вертолета Airbus и переоборудовать некоторые из них в боевые, чтобы заменить более старые Tiger.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Business Insider.

Как сообщается, Германия хочет приобрести 82 вертолета Airbus H-145M за 3,05 млрд евро и вооружить 24 из них противотанковыми ракетами, чтобы использовать их вместо Tiger для боевых действий.

В распоряжении немецких Воздушных сил в настоящее время находится 51 вертолет Tiger, однако лишь часть из них одновременно находится в строю.

Airbus H-145M одобрены для военного использования, но не являются боевыми, и Бундесвер имеет беспокойство по поводу боевой пригодности машин и защиты экипажа.

Как сообщает Business Insider, ссылаясь на письмо Технической службы Вооруженных сил Германии по авиации и аэронавигационному оборудованию в Министерство обороны, Бундесвер считает запланированную закупку "чисто политическим решением, которое игнорирует оперативные потребности".

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что министр обороны Германии Борис Пистопиус попросил об увеличении бюджета на 10 млрд евро для модернизации Бундесвера.

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