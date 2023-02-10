Министр обороны Германии попросил для Бундесвера дополнительно 10 млрд евро

Министр обороны Германии Борис Пистопиус утверждает, что без увеличения бюджета на 10 млрд евро модернизация Бундесвера невозможна. Пока неизвестно, получит ли ведомство эти средства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel .

Известно, что чиновники Минобороны во время первых переговоров с финансовым ведомством по бюджету утверждали, что без этого увеличение модернизации Бундесвера, обещанной канцлером Олафом Шольцом, было бы невозможно.

Добавляется, что причин для дополнительных нужд Бундесвера много. К примеру, войска требуют больше денег для пополнения пустых складов боеприпасов. В специальном фонде для вооруженных сил, который имеет 100 миллиардов евро, на это почти не предусмотрены средства.

Кроме того, планировщики Писториуса опасаются, что повышение зарплат в государственном секторе снизит возможности для инвестиций в оперативную готовность Бундесвера.

Еще одним аргументом является требования НАТО. Сейчас Германия даже не приблизилась к достижению 2% ВВП на оборону, как требует Альянс. В настоящее время Германия тратит около 1,6 процента. Издание отмечает, что единственный способ преодолеть 2-процентный барьер – это значительно увеличить годовой бюджет.

Однако пока неизвестно, получит ли Писториус дополнительные средства. Министерство финансов настаивает на том, чтобы изначально были израсходованы средства из специального фонда в размере 100 миллиардов евро.

В настоящее время ведомства ведут конфиденциальные переговоры с Министерством финансов о ключевых цифрах федерального бюджета на 2024 год, который будет принят кабинетом министров в середине марта.