В Германию с одной пересадкой: "Укрзализныця" запускает новые международные маршруты

В Германию с одной пересадкой

Такие изменения стали актуальными, учитывая рост количества украинцев в Германии. На конец 2024 года там проживало более 1,14 млн граждан Украины, которые получили временную защиту.

В то же время трансграничное сообщение между Германией и Польшей с декабря 2025 года увеличится на 54% - с 11 до 17 прямых поездов.

Пересадки в Перемышле

Поезд №51К Киев - Перемышль:

Прибытие: 05:00

Пересадка: EC134 Via Regia Перемышль - Лейпциг (07:12)

Лейпциг - один из ключевых железнодорожных хабов Саксонии с доступом к скоростным маршрутам Европы.

Поезд №63/64 Харьков - Перемышль

Прибытие: 16:59

Пересадка: EN417 Carpatia Перемышль - Прага - Мюнхен (17:51)

Удобный вариант для поездок в столицу Баварии через Прагу.

Поезд №31/32 Запорожье - Перемышль

Прибытие: 08:18

Пересадка: EC58 Galicja Перемышль - Берлин (09:09)

Один из самых популярных маршрутов в Берлин.

Все стыковки синхронизированы в обоих направлениях, что обеспечивает комфортное возвращение в Украину.

Сообщение с Германией через Перемышль (скриншот)

Пересадки в Холме

Поезд №119/120 Днепр - Холм

Прибытие: 18:08

Пересадка №1: поезд №440 до Устки (18:18)

Пересадка №2: Варшава Центральная - рейс Варшава - Берли - Свиноуйсьце (21:31)

Прибытие в Берлин - около 06:00 утра.

Также в Берлин курсируют ночные поезда EC430 и EC440 из Перемышля и Холма.

Сообщение с Германией через Холм (скриншот)

Расширение международных рейсов

"Укрзализныця" сообщает, что и в дальнейшем будет работать над расширением международных направлений и согласованием их с расписанием европейских железных дорог, чтобы украинцы могли путешествовать быстрее и удобнее.