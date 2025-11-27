RU

Общество Образование Деньги Изменения

В Германию с одной пересадкой: "Укрзализныця" запускает новые международные маршруты

Добраться в Германию по железной дороге станет легче (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

"Укрзализныця" вводит обновленные стыковки, которые упростят путешествия из Украины в Германию и в обратном направлении. В новом графике движения 2025-2026 пассажиры смогут добираться в немецкие города с одной пересадкой.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Укрзализныци" в Telegram.

В Германию с одной пересадкой

Такие изменения стали актуальными, учитывая рост количества украинцев в Германии. На конец 2024 года там проживало более 1,14 млн граждан Украины, которые получили временную защиту.

В то же время трансграничное сообщение между Германией и Польшей с декабря 2025 года увеличится на 54% - с 11 до 17 прямых поездов.

Пересадки в Перемышле

Поезд №51К Киев - Перемышль:

  • Прибытие: 05:00
  • Пересадка: EC134 Via Regia Перемышль - Лейпциг (07:12)
  • Лейпциг - один из ключевых железнодорожных хабов Саксонии с доступом к скоростным маршрутам Европы.

Поезд №63/64 Харьков - Перемышль

  • Прибытие: 16:59
  • Пересадка: EN417 Carpatia Перемышль - Прага - Мюнхен (17:51)
  • Удобный вариант для поездок в столицу Баварии через Прагу.

Поезд №31/32 Запорожье - Перемышль

  • Прибытие: 08:18
  • Пересадка: EC58 Galicja Перемышль - Берлин (09:09)
  • Один из самых популярных маршрутов в Берлин.

Все стыковки синхронизированы в обоих направлениях, что обеспечивает комфортное возвращение в Украину.

Сообщение с Германией через Перемышль (скриншот)

Пересадки в Холме

Поезд №119/120 Днепр - Холм

  • Прибытие: 18:08
  • Пересадка №1: поезд №440 до Устки (18:18)
  • Пересадка №2: Варшава Центральная - рейс Варшава - Берли - Свиноуйсьце (21:31)
  • Прибытие в Берлин - около 06:00 утра.

Также в Берлин курсируют ночные поезда EC430 и EC440 из Перемышля и Холма.

Сообщение с Германией через Холм (скриншот)

Расширение международных рейсов

"Укрзализныця" сообщает, что и в дальнейшем будет работать над расширением международных направлений и согласованием их с расписанием европейских железных дорог, чтобы украинцы могли путешествовать быстрее и удобнее.

 

Новый график "Укрзализныци" на 2025-2026 годы

27 ноября "Укрзализныця" представила новый график движения на 2025-2026 годы, который заработает с 14 декабря. Появится 11 новых поездов, среди которых 8 международных и 3 внутренних маршрута, а также существенное обновление действующих рейсов.

Большинство международных поездов будет отправляться в направлении Польши: три в Перемышль, один - в Хелм. Впервые "УЗ" запускает прямое сообщение Берегово-Будапешт, маршрут будет пролегать через станцию через станцию Ферихедь - это аэропорт Будапешта.

Внутренние новые рейсы будут отправляться:

  • Барвенково (Краматорск) - Чоп
  • Кривой Рог - Ивано-Франковск
  • Харьков - Ужгород

Обо всех новинках от "Укрзализныци" можно узнать в нашем полном обзоре графика поездов на 2025-2026 года.

