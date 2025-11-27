В Германию с одной пересадкой: "Укрзализныця" запускает новые международные маршруты

"Укрзализныця" вводит обновленные стыковки, которые упростят путешествия из Украины в Германию и в обратном направлении. В новом графике движения 2025-2026 пассажиры смогут добираться в немецкие города с одной пересадкой.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Укрзализныци" в Telegram.
Такие изменения стали актуальными, учитывая рост количества украинцев в Германии. На конец 2024 года там проживало более 1,14 млн граждан Украины, которые получили временную защиту.
В то же время трансграничное сообщение между Германией и Польшей с декабря 2025 года увеличится на 54% - с 11 до 17 прямых поездов.
Поезд №51К Киев - Перемышль:
Поезд №63/64 Харьков - Перемышль
Поезд №31/32 Запорожье - Перемышль
Все стыковки синхронизированы в обоих направлениях, что обеспечивает комфортное возвращение в Украину.
Поезд №119/120 Днепр - Холм
Также в Берлин курсируют ночные поезда EC430 и EC440 из Перемышля и Холма.
"Укрзализныця" сообщает, что и в дальнейшем будет работать над расширением международных направлений и согласованием их с расписанием европейских железных дорог, чтобы украинцы могли путешествовать быстрее и удобнее.
27 ноября "Укрзализныця" представила новый график движения на 2025-2026 годы, который заработает с 14 декабря. Появится 11 новых поездов, среди которых 8 международных и 3 внутренних маршрута, а также существенное обновление действующих рейсов.
Большинство международных поездов будет отправляться в направлении Польши: три в Перемышль, один - в Хелм. Впервые "УЗ" запускает прямое сообщение Берегово-Будапешт, маршрут будет пролегать через станцию через станцию Ферихедь - это аэропорт Будапешта.
Внутренние новые рейсы будут отправляться:
Обо всех новинках от "Укрзализныци" можно узнать в нашем полном обзоре графика поездов на 2025-2026 года.