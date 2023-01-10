Когда и где ВСУ начнут тренировки на Patriot: ответ Пентагона

Вооруженные силы Украины будут учиться использовать комплексы ПВО Patriot на следующей неделе в штате Оклахома.

Об этом заявил представитель Пентагона бригадный генерал Патрик Райдер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его брифинг.

"На следующей неделе министр обороны США Ллойд Остин и глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли отправятся в Германию, чтобы провести на военно-воздушной базе Рамштайн заседание военной контактной группы по Украине", - заявил Райдер.

База является домом для базовой обучающей программы американских вооруженных сил по противоракетной обороне Patriot, а также для обучения американского персонала маневрам полевой артиллерии.

Обучение будет проходить в Форт-Силле, просторном комплексе площадью примерно 145 квадратных миль к юго-западу от Оклахома-Сити.

"Во время обучения будут подготовлены от 90 до 100 украинских военнослужащих", - отметил Райдер.

Напомним, украинские военные пройдут обучающую программу по работе с системой противоракетной обороны Patriot уже на следующей неделе. Известно, что их подготовка будет длиться несколько месяцев.

Также ранее мы писали, что новость о том, что Пентагон рассматривает возможность проведения обучения в США, появилась на следующий день после объявления о предоставлении батареи Patriot Украине.

Также на днях глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина ожидает развертывания американской системы Patriot в максимально сжатые сроки.

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