Германия, Франция и Британия готовы срочно провести ядерные переговоры с Ираном

Вадефуль находится с визитом на Ближнем Востоке. Он заявил, что пытается внести свой вклад в деэскалацию конфликта между Израилем и Ираном, отметив, что Тегеран ранее не воспользовался возможностью конструктивных переговоров.

"Я надеюсь, что это все еще возможно. Германия вместе с Францией и Великобританией готова. Мы предлагаем Ирану немедленные переговоры по ядерной программе, я надеюсь, что (предложение) будет принято", - сказал министр.

По словам главы МИД Германии, достижение ядерной сделки является ключевой предпосылкой для достижения мира, чтобы Иран не представлял опасности для региона, Израиля или Европы.

По его мнению, конфликт будет прекращен только тогда, когда на Иран и Израиль будет оказываться влияние со всех сторон.

"Существует общее ожидание, что в течение следующей недели обе стороны должны приложить серьезные усилия, чтобы прервать спираль насилия", - заявил Вадефуль.

На вопрос о том, верит ли он и падение иранского режима, немецкий министр сказал, что Израиль не намеревался свергнуть власть Тегерана.