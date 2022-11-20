В Германии допускают отключение света зимой: в чем причина
В ближайшие месяцы Германия может столкнуться с локальными отключениями света. Все из-за напряженной ситуации в сфере энергоснабжения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Федерального ведомства по гражданской защите и помощи в случае катастроф Ральфа Тислера в интервью Welt.
"Мы должны исходить из того, что зимой будут случаться блекауты", - отметил чиновник.
Тислер указал, что речь идет именно о региональных и ограниченных по времени отключениях электроснабжения.
Причиной может быть не только нехватка электроэнергии, но и целенаправленные отключения электросети, которые будут проводиться для ее безопасности и надежности поставки.
Глава ведомства подчеркнул, что риск отключений вырастет в начале 2023 года.
"Со всем, что мы видим сейчас, мы еще можем справиться. Нам нужно приспособиться. А это, в основном, людям удалось", - добавил Тислер.
Напомним, Германия движется к рецессии из-за инфляции, которая превысит отметку в 10 процентов. Это происходит на фоне энергокризиса в ЕС.
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