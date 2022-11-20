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В Германии допускают отключение света зимой: в чем причина

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Воскресенье 20 ноября 2022 05:48
В Германии допускают отключение света зимой: в чем причина Фото: Германия может столкнуться с отключениями света зимой (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Олег Васкив

В ближайшие месяцы Германия может столкнуться с локальными отключениями света. Все из-за напряженной ситуации в сфере энергоснабжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Федерального ведомства по гражданской защите и помощи в случае катастроф Ральфа Тислера в интервью Welt.

"Мы должны исходить из того, что зимой будут случаться блекауты", - отметил чиновник.

Тислер указал, что речь идет именно о региональных и ограниченных по времени отключениях электроснабжения.

Причиной может быть не только нехватка электроэнергии, но и целенаправленные отключения электросети, которые будут проводиться для ее безопасности и надежности поставки.

Глава ведомства подчеркнул, что риск отключений вырастет в начале 2023 года.

"Со всем, что мы видим сейчас, мы еще можем справиться. Нам нужно приспособиться. А это, в основном, людям удалось", - добавил Тислер.

Напомним, Германия движется к рецессии из-за инфляции, которая превысит отметку в 10 процентов. Это происходит на фоне энергокризиса в ЕС.

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