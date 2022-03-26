У Баварії ввели кримінальну відповідальність за використання знака "Z"

У німецькій землі Баварія прихильники "русского мира", що використовують знак російської армії" Z", зіткнуться з кримінальною відповідальністю. Міністерством внутрішніх справ Нижньої Саксонії видало указ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tagesschau.

Кожен, хто публічно використовує символ z російських збройних сил у війні проти України, повинен рахуватися з наслідками. "Z" - ідеологічний знак, а використовують його схвалюють загарбницьку війну, пояснюють правоохоронці.

"Прокуратура Баварії робить послідовні дії проти людей, які публічно схвалюють загарбницьку війну, що порушує міжнародне право. Ми не сприймаємо потурання злочинам проти міжнародного права. Президент Росії Путін почав злочинну загарбницьку війну, яка заподіює страшні страждання українському народу, тому Баварська судова система уважно придивляється", - заявив міністр юстиції землі Георг Айзенрайх.

Підстави для введення такого рішення можна знайти в розділі 140 Кримінального кодексу: це стосується визнання певних кримінальних злочинів, включаючи визнання злочину агресії. Покаранням може бути штраф або позбавлення волі на строк до трьох років.