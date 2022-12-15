В Германии строят завод по производству боеприпасов, в которых нуждается Украина

Строительством занялся немецкий оборонный концерн Rheinmetall. Линия по производству боеприпасов среднего калибра должны быть готовы уже в январе.

Отмечается, что строительство завода стартовало после того, как Швейцария дважды отказала Берлину в реэкспорте боеприпасов в Украину. Поэтому цель будущего производства заключается в автономном снабжении снарядами Вооруженные силы Германии, чтобы избавиться от зависимости зарубежных производственных мощностей.

Как уточнили в концерне, производство боеприпасов калибров 20-35 мм запустят уже в июне 2023 года. Таким образом, в июле Rheinmetall сможет поставить первую партию снаярдов для зениток Gepard. Тем самым, в случае заказа федерального правительства, Украина может получить до 300 тысяч боеприпасов.

Издание отмечает, что Германия изначально передала Украине 60 тысяч снарядов для "Гепардов", однако учитывая высокие темпы, этого оказалось мало.