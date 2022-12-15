В Германии строят завод по производству боеприпасов, в которых нуждается Украина

В Германии начали строительство завода по производству боеприпасов среднего калибра, в том числе для зенитных установок Gepard, которые Берлин передал Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.
Строительством занялся немецкий оборонный концерн Rheinmetall. Линия по производству боеприпасов среднего калибра должны быть готовы уже в январе.
Отмечается, что строительство завода стартовало после того, как Швейцария дважды отказала Берлину в реэкспорте боеприпасов в Украину. Поэтому цель будущего производства заключается в автономном снабжении снарядами Вооруженные силы Германии, чтобы избавиться от зависимости зарубежных производственных мощностей.
Как уточнили в концерне, производство боеприпасов калибров 20-35 мм запустят уже в июне 2023 года. Таким образом, в июле Rheinmetall сможет поставить первую партию снаярдов для зениток Gepard. Тем самым, в случае заказа федерального правительства, Украина может получить до 300 тысяч боеприпасов.
Издание отмечает, что Германия изначально передала Украине 60 тысяч снарядов для "Гепардов", однако учитывая высокие темпы, этого оказалось мало.
Напомним, по состоянию на конец ноября Германия передала Украине 30 зенитных установок Gepard. Они являются эффективным оружием против иранских дронов Shahed-136.
При этом позже канцлер ФРГ Олаф Шольц пообещал передать Украине больше зениток Gepard.
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