Германия обвинила Илона Маска в попытках вмешаться в выборы

Правительство Германии обвинило Илона Маска в попытке вмешаться в избирательную кампанию в стране. Причиной стала неоднократная поддержка миллиардером ультраправой партии "Альтернатива для Германии" (AfD).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

В попытках Маска повлиять на федеральные выборы заявила спикер немецкого правительства Кристиан Хоффманн. Она сделала такой вывод после сообщений бизнесмена под хэштегом "Х" и опубликованной на прошлых выходных статьи в поддержку антимусульманской и антимиграционной "Альтернативы для Германии".

На регулярном брифинге для СМИ она отметила, что Маск имеет право на свободу слова, но подвергла сомнению его выводы.

"В конце концов, свобода мысли - это также и свобода слова: "В конце концов, свобода мысли распространяется и на самые большие глупости", - сказала Хоффманн.

Публикации в Х

В ноябре Маск в своей соцсети X часто высказывался о политике немецкого правительства и даже назвал канцлера Олафа Шольца "дураком". Однако его недавние открытые призывы к немецким избирателям поддержать AfD, которую федеральные власти подозревают в экстремизме, вызвали возмущение и обвинения в тревожном вмешательстве в ведущую экономику Европы.

Предприниматель из Южной Африки, которого Дональд Трамп назначил сопредседателем комиссии, имеющей целью сократить размер федерального правительства США, в начале декабря написал в соцсети X: "Только "Альтернатива для Германии" может спасти Германию": "Только AfD может спасти Германию".

В этой заметке он разместил видео немецкого правого лидера Наоми Зайбт, которая критиковала Фридриха Мерца - консервативного лидера на выборах в Германии, - а также восхваляла Хавьера Милея, самозваного "анархо-капиталистического" президента Аргентины.

На выходных Милей обнародовал гостевую редакционную статью в газете Welt am Sonntag. В ней он утверждал, что Германия балансирует на грани экономического и культурного коллапса, а также защищал AfD от обвинений в радикализме и восхвалял подход партии к экономике, в частности к регулированию и налоговой политике.

Редактор отдела мнений издания Ева Мари Когель написала в X, что подала заявление об отставке в знак протеста из-за решения обнародовать эту статью.

Технологии Маска и досрочные выборы

Политики со всего политического спектра раскритиковали попытки Маска "положить свой палец на чашу весов немецкой демократии". Министр здравоохранения Карл Лаутербах из Социал-демократической партии Шольца (СДПГ) назвал его вмешательство "недостойным и крайне проблематичным", а Мерц назвал его "навязчивым и вызывающим".

Мерц заявил об этом в интервью медиагруппе Funke: "Я не могу припомнить в истории западных демократий подобного случая вмешательства в избирательную кампанию дружественной страны".

В ноябре, отмечает Guardian, левоцентристская коалиция Шольца распалась, что заставило его объявить вотум доверия, чтобы инициировать всеобщие выборы в феврале, - на семь месяцев раньше запланированного срока. Ожидается, что партия канцлера СДПГ проиграет блоку Христианско-демократический союз/Христианско-социальный союз (ХДС/ХСС) Мерца на фоне гнева избирателей из-за стоимости жизни и скудного экономического роста.

На прошлой неделе президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в короткой речи прямо раскритиковал соцсеть Х и опосредованно Илона Маска и объявил о своем официальном решении распустить парламент и назначить выборы на 23 февраля 2025 года.

Штайнмайер, роль которого в основном церемониальная, предупредил о "внешнем влиянии" на кампанию, в частности, ссылаясь на недавние "открытые и вопиющие" попытки Х повлиять на результаты голосования. Эти замечания были широко истолкованы как предостережение Маску.

Влияние "Альтернативы для Германии"

Члены AfD месяцами работали над тем, чтобы наладить связи с лагерем Трампа. Сопредседатель партии Алиса Вайдель, была одной из первых политиков за рубежом, которая приветствовала победу республиканца на выборах.

Небольшая группа активистов "Альтернативы для Германии" позировала с Трампом в его частном клубе Mar-a-Lago в день выборов в США 5 ноября, скандируя на камеры "Бей! Боритесь! Fight!" на английском и немецком языках.

Маск также сослался на "однополого партнера Вайделя из Шри-Ланки" как на доказательство того, что изображение AfD "как правого экстремизма является явно ложным". "Вам это кажется похожим на Гитлера? Пожалуйста!" - написал Маск.

"Альтернатива для Германии" занимает второе место с около 19%, уступая ХДС/ХСС с 31%.

Высокий результат партии может осложнить создание коалиции после выборов, что потребует от победителя поиска до двух партнеров для создания правящего большинства. Все ключевые партии исключили возможность сотрудничества с AfD на земельном или федеральном уровнях.