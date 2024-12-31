Німеччина звинуватила Ілона Маска у спробах втрутитися у вибори

Уряд Німеччини звинуватив Ілона Маска в спробі втрутитися у виборчу кампанію в країні. Причиною стала неодноразова підтримка мільярдером ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" (AfD).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

У спробах Маска вплинути на федеральні вибори заявила речник німецького уряду Крістіан Гоффманн. Вона зробила такий висновок після дописів бізнесмена під хештегом "Х" та опублікованої минулих вихідних статті на підтримку антимусульманської й антиміграційної "Альтернативи для Німеччини".

На регулярному брифінгу для ЗМІ вона зазначила, що Маск має право на свободу слова, але піддала сумніву його висновки.

"Зрештою, свобода думки - це також і свобода слова: "Зрештою, свобода думки поширюється і на найбільші нісенітниці", - сказала Гоффманн.

Публікації в Х

В листопаді Маск у своїй соцмережі X часто висловлювався про політику німецького уряду і навіть назвав канцлера Олафа Шольца "дурнем". Однак його нещодавні відкриті заклики до німецьких виборців підтримати AfD, яку федеральна влада підозрює в екстремізмі, викликали обурення та звинувачення у тривожному втручанні у провідну економіку Європи.

Підприємець з Південної Африки, якого Дональд Трамп призначив співголовою комісії, що має на меті скоротити розмір федерального уряду США, на початку грудня написав у соцмережі X: "Тільки "Альтернатива для Німеччини" може врятувати Німеччину": "Тільки AfD може врятувати Німеччину".

У цьому дописі він розмістив відео німецького правого лідера Наомі Зайбт, яка критикувала Фрідріха Мерца - консервативного лідера на виборах у Німеччині, - а також вихваляла Хав'єра Мілея, самозваного "анархо-капіталістичного" президента Аргентини.

На вихідних Мілей оприлюднив гостьову редакційну статтю в газеті Welt am Sonntag. У ній він стверджував, що Німеччина балансує на межі економічного та культурного колапсу, а також захищав AfD від звинувачень у радикалізмі та вихваляв підхід партії до економіки, зокрема до регулювання і податкової політики.

Редактор відділу думок видання Єва Марі Когель написала в X, що подала заяву про відставку на знак протесту через рішення оприлюднити цю статтю.

Технології Маска і дострокові вибори

Політики з усього політичного спектру розкритикували спроби Маска "покласти свій палець на шальки терезів німецької демократії". Міністр охорони здоров'я Карл Лаутербах з Соціал-демократичної партії Шольца (СДПН) назвав його втручання "негідним і вкрай проблематичним", а Мерц назвав його "нав'язливим і зухвалим".

Мерц заявив про це в інтерв'ю медіагрупі Funke: "Я не можу пригадати в історії західних демократій подібного випадку втручання у виборчу кампанію дружньої країни".

У листопаді, зазначає Guardian, лівоцентристська коаліція Шольца розпалася, що змусило його оголосити вотум довіри, щоб ініціювати загальні вибори в лютому, - на сім місяців раніше запланованого терміну. Очікується, що партія канцлера СДПН програє блоку Християнсько-демократичний союз/Християнсько-соціальний союз (ХДС/ХСС) Мерца на тлі гніву виборців через вартість життя і мізерне економічне зростання.

Минулого тижня президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр у короткій промові прямо розкритикував соцмережу Х та опосередковано Ілона Маска й оголосив про своє офіційне рішення розпустити парламент і призначити вибори на 23 лютого 2025 року.

Штайнмаєр, роль якого здебільшого церемоніальна, попередив про "зовнішній вплив" на кампанію, зокрема, посилаючись на нещодавні "відкриті та кричущі" спроби Х вплинути на результати голосування. Ці зауваження були широко витлумачені як застереження Маску.

Вплив "Альтернативи для Німеччини"

Члени AfD місяцями працювали над тим, щоб налагодити зв'язки з табором Трампа. Співголова партії Аліса Вайдель, була однією з перших політиків за кордоном, яка привітала перемогу республіканця на виборах.

Невелика група активістів "Альтернативи для Німеччини" позувала з Трампом у його приватному клубі Mar-a-Lago в день виборів у США 5 листопада, скандуючи на камери "Бий! Борітеся! Fight!" англійською та німецькою мовами.

Маск також послався на "одностатевого партнера Вайделя зі Шрі-Ланки" як на доказ того, що зображення AfD "як правого екстремізму є явно неправдивим". "Вам це здається схожим на Гітлера? Будь ласка!" - написав Маск.

"Альтернатива для Німеччини" посідає друге місце з близько 19%, поступаючись ХДС/ХСС з 31%.

Високий результат партії може ускладнити створення коаліції після виборів, що вимагатиме від переможця пошуку до двох партнерів для створення правлячої більшості. Усі ключові партії виключили можливість співпраці з AfD на земельному чи федеральному рівнях.