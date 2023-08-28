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Германия столкнулась с нехваткой переводчиков для обучения украинских военных, - FT

Украина, Понедельник 28 августа 2023 14:53
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Германия столкнулась с нехваткой переводчиков для обучения украинских военных, - FT Фото: в Германии не хватает переводчиков для обучения украинских военных (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Нехватка переводчиков для обучения украинских военных в Германии стала важной проблемой. Проблемой является перевод специальной военной лексики.

Об этом заявил заместитель главы учебной миссии ЕС генерал Мартин Бонн, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Как заявил генерал, Украина и западные союзники часто предоставляют не очень квалифицированных переводчиков. В частности, проблемой для них стал перевод военной лексики, которая не используется в повседневной жизни.

The Financial Times также обращает внимание на разный состав учащихся как по уровню подготовки, так и по возрасту. Союзники Украины, занимающиеся обучением, предполагают, что командиры ВСУ предпочитают не отрывать наиболее квалифицированных военных от выполнения задач на фронте.

В то же время собеседники The Financial Times подчеркнули высокую мотивацию украинских военнослужащих.

До конца года в Германии должны пройти обучение 10 тысяч украинских военных. Это часть широкой программы Запада по оснащению ВСУ танками, артиллерией и системами противовоздушной обороны.

В целом Киев планирует обучить в военных лагерях Европы и США более 60 тысяч человек, пишет The Financial Times.

Обучение пилотов

Соединенные Штаты в ближайшее время намерены начать обучение украинских пилотов на американских истребителях F-16. Языковая проблема может оказаться одной из главных для обучения летчиков.

В то же время США ожидают от всех украинских пилотов, которые приедут на обучение, достаточного уровня английского языка.

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