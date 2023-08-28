Німеччина зіткнулася з нестачею перекладачів для навчання українських військових, - FT

Нестача перекладачів для навчання українських військових у Німеччині стала важливою проблемою. Проблемою є переклад спеціальної воєнної лексики.

Про це заявив заступник голови навчальної місії ЄС генерал Мартін Бонн, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times .

Як заявив генерал, Україна та західні союзники часто надають не дуже кваліфікованих перекладачів. Зокрема, проблемою для них став переклад військової лексики, яка не використовується у повсякденному житті.

The Financial Times також звертає увагу на різний склад учнів як за рівнем підготовки, так і за віком. Союзники України, які займаються навчанням, припускають, що командири ЗСУ вважають за краще не відривати найбільш кваліфікованих військових від виконання завдань на фронті.

Водночас, співрозмовники The Financial Times підкреслили високу мотивацію українських військовослужбовців.

До кінця року у Німеччині мають пройти навчання 10 тисяч українських військових. Це частина широкої програми Заходу щодо оснащення ЗСУ танками, артилерією та системами протиповітряної оборони.

Загалом Київ планує навчити у військових таборах Європи та США понад 60 тисяч людей, пише The Financial Times.

Навчання пілотів

Сполучені Штати найближчим часом мають намір розпочати навчання українських пілотів на американських винищувачах F-16. Мовна проблема може бути однією з головних для навчання льотчиків.

Водночас США очікують від усіх українських пілотів, які приїдуть на навчання, достатнього рівня англійської мови.