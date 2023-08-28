ua en ru
Пн, 28 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Німеччина зіткнулася з нестачею перекладачів для навчання українських військових, - FT

Україна, Понеділок 28 серпня 2023 14:53
UA EN RU
Німеччина зіткнулася з нестачею перекладачів для навчання українських військових, - FT Фото: у Німеччині не вистачає перекладачів для навчання українських військових (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Нестача перекладачів для навчання українських військових у Німеччині стала важливою проблемою. Проблемою є переклад спеціальної воєнної лексики.

Про це заявив заступник голови навчальної місії ЄС генерал Мартін Бонн, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

Як заявив генерал, Україна та західні союзники часто надають не дуже кваліфікованих перекладачів. Зокрема, проблемою для них став переклад військової лексики, яка не використовується у повсякденному житті.

The Financial Times також звертає увагу на різний склад учнів як за рівнем підготовки, так і за віком. Союзники України, які займаються навчанням, припускають, що командири ЗСУ вважають за краще не відривати найбільш кваліфікованих військових від виконання завдань на фронті.

Водночас, співрозмовники The Financial Times підкреслили високу мотивацію українських військовослужбовців.

До кінця року у Німеччині мають пройти навчання 10 тисяч українських військових. Це частина широкої програми Заходу щодо оснащення ЗСУ танками, артилерією та системами протиповітряної оборони.

Загалом Київ планує навчити у військових таборах Європи та США понад 60 тисяч людей, пише The Financial Times.

Навчання пілотів

Сполучені Штати найближчим часом мають намір розпочати навчання українських пілотів на американських винищувачах F-16. Мовна проблема може бути однією з головних для навчання льотчиків.

Водночас США очікують від усіх українських пілотів, які приїдуть на навчання, достатнього рівня англійської мови.

Читайте РБК-Україна в Google News
ВСУ
NEWS
Греція може передати Україні 100 танків Leopard-1 у рамках угоди з Німеччиною, - ЗМІ
Греція може передати Україні 100 танків Leopard-1 у рамках угоди з Німеччиною, - ЗМІ
DAILY
Довіряй, але перевіряй. На яких умовах Захід готовий давати Україні гроші
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Довіряй, але перевіряй. На яких умовах Захід готовий давати Україні гроші