Германия увеличит производство IRIS-T, которая сбивает почти 100% российских ракет

В 2025 году частная компания планирует изготовить как минимум восемь систем, а в этом году - от трех до четырех, сообщил он журналистам на северогерманской авиабазе Тодендорф.

Он добавил, что в этом году производство ракет утроится, а в следующем году увеличится еще вдвое, при этом к 2024 году ожидается выпуск примерно от 400 до 500 ракет.

Германия уже поставила Украине два комплекса IRIS-T, где они в основном используются для защиты Киева от российских ракетных атак.

Бушек сообщил, что Украина сбила более 110 целей, большинство из которых были крылатыми ракетами, такими как "Калибр", с вероятностью поражения почти 100%.

IRIS-T в Украине

Напомним, осенью 2022 года Украина стала первой страной в мире, на вооружение которой поступил новейший зенитно-ракетный комплекс IRIS-T. По состоянию на май 2023-го первый дивизион в Украине сбил не менее 60 воздушных целей.

В августе 2023 года немецкое правительство объявило о передаче Украине зенитно-ракетных комплексов IRIS-T SLS. До этого вариант SLS находился на вооружении только у Швеции.